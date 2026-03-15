Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Manchester United y el empate del Liverpool en la jornada 30 de la Liga inglesa

La jornada 30 de la Premier League dejó resultados clave en la lucha por Europa y la permanencia, con victorias importantes y empates decisivos en la clasificación

La jornada 30 de la Premier League estuvo marcada por partidos muy disputados, resultados inesperados y movimientos importantes tanto en la lucha por Europa como en la pelea por evitar el descenso. Equipos históricos sufrieron para sumar puntos, mientras otros aprovecharon la jornada para consolidarse en los puestos altos de la tabla.

Uno de los encuentros más igualados fue el empate entre Nottingham Forest y Fulham, mientras que el Manchester United logró una victoria clave ante el Aston Villa. Además, el Liverpool dejó escapar dos puntos en el último momento frente al Tottenham, y el duelo entre Crystal Palace y Leeds United terminó sin goles.

El Nottingham Forest sigue sufriendo en la lucha por la permanencia

El Nottingham Forest, dirigido por Vítor Pereira, no pasó del 0-0 ante el Fulham en el estadio City Ground, un resultado que refleja las dificultades del equipo para salir de la zona peligrosa de la clasificación.

El conjunto local mostró mayor urgencia durante gran parte del encuentro. De hecho, Elliot Anderson protagonizó una de las primeras ocasiones con un disparo que se marchó desviado tras una buena acción individual. También destacó Ola Aina, quien estuvo cerca de marcar al estrellar un balón contra el travesaño.

El Forest incluso llegó a celebrar un gol de Dan Ndoye, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Por su parte, el Fulham también tuvo oportunidades claras, especialmente en la primera mitad, con un remate de Calvin Bassey que obligó al portero Mats Sels a intervenir con acierto. Al final, el empate dejó al Forest muy cerca de los puestos de descenso.

Liverpool y Tottenham empatan en un final dramático

Uno de los partidos más emocionantes de la jornada se vivió en Anfield, donde Liverpool y Tottenham empataron 1-1 en un encuentro que se resolvió en los minutos finales. El equipo dirigido por Arne Slot dominó gran parte del partido y se adelantó gracias a un espectacular gol de falta de Dominik Szoboszlai, quien volvió a demostrar su calidad en las jugadas a balón parado.

Sin embargo, cuando parecía que el Liverpool se llevaría los tres puntos, apareció Richarlison en el minuto 90 para firmar el empate. El brasileño aprovechó un error defensivo tras una jugada iniciada por Randal Kolo Muani, que le asistió dentro del área para sellar el resultado. El empate mantiene al Liverpool en la pelea por los puestos de Champions, mientras que el Tottenham suma un punto vital para alejarse de la zona baja de la tabla.

El Manchester United se consolida entre los mejores

La victoria más destacada del fin de semana fue la del Manchester United, que derrotó 3-1 al Aston Villa en un partido clave para la lucha por los puestos altos. El equipo dirigido por Michael Carrick volvió a mostrar un gran nivel competitivo. El primer gol llegó tras una jugada de estrategia culminada por Casemiro, que aprovechó un centro desde el córner ejecutado por Bruno Fernandes.

Aunque el Aston Villa logró empatar momentáneamente con un gol de Ross Barkley, el United reaccionó con rapidez. Matheus Cunha devolvió la ventaja tras una brillante asistencia de Bruno Fernandes, quien sigue siendo el líder creativo del equipo. Finalmente, Benjamin Sesko cerró el marcador con el tercer tanto. Gracias a este triunfo, el Manchester United se mantiene en la tercera posición de la clasificación.

Crystal Palace y Leeds firman un empate sin goles

El enfrentamiento entre Crystal Palace y Leeds United terminó 0-0 en un partido muy físico y con pocas oportunidades claras. El encuentro estuvo condicionado por la expulsión de Gudmunsson en el tiempo añadido de la primera mitad, lo que dejó al Leeds con diez jugadores durante todo el segundo tiempo.

A pesar de la superioridad numérica, el Crystal Palace no logró transformar su dominio en goles. Los locales generaron algunas ocasiones, pero el portero Karl Darlow y la defensa visitante resistieron hasta el final. El empate mantiene al Leeds en una situación complicada en la clasificación, mientras que el Crystal Palace pierde la oportunidad de acercarse a los puestos europeos.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 30