Cuenta atrás para Tudor: el Tottenham ya tiene tres sustitutos sobre la mesa

Igor Tudor se juega su continuidad en el Tottenham tras una racha alarmante que acerca al equipo al descenso

La delicada situación deportiva del Tottenham Hotspur ha obligado al club a activar distintos escenarios para su banquillo. Tras una racha muy negativa en la Premier League, la directiva londinense analiza alternativas tanto inmediatas como a medio plazo, con varios nombres sobre la mesa y un objetivo prioritario: evitar el descenso.

Igor Tudor, contra las cuerdas

El actual técnico, Igor Tudor, atraviesa un momento extremadamente complicado. Los resultados no acompañan y el equipo acumula más de una decena de jornadas sin conocer la victoria, una dinámica que ha situado a los Spurs al borde de la zona roja de la clasificación. La reciente derrota frente al Nottingham Forest ha incrementado aún más la presión sobre el entrenador croata.

Aunque el club ha mostrado respaldo institucional en un contexto personal difícil para Tudor, lo cierto es que su continuidad parece muy comprometida. Su balance al frente del equipo no ha convencido y todo apunta a que su etapa podría finalizar antes de lo previsto.

Adi Hütter, la vía inmediata

Ante la urgencia, el nombre de Adi Hütter ha ganado fuerza como solución provisional. El técnico austriaco, actualmente sin equipo tras su salida del Mónaco, encaja como un perfil capaz de tomar el control de forma rápida y tratar de revertir la situación en el tramo final de la temporada.

Su experiencia en distintas ligas europeas y su estilo ofensivo son aspectos que valora positivamente la directiva. La decisión final dependerá en gran medida de la evolución del equipo en las próximas jornadas, así como del criterio del director ejecutivo, que ya trabaja en distintos escenarios.

De Zerbi y Pochettino, objetivos prioritarios

Más allá de las urgencias, el Tottenham tiene claro que su apuesta de futuro pasa por un entrenador de mayor recorrido. En ese sentido, Roberto De Zerbi y Mauricio Pochettino aparecen como los grandes favoritos para liderar el proyecto a partir del verano.

El técnico italiano, que recientemente dejó el Olympique de Marsella, ya ha mantenido contactos con el club inglés. Su perfil gusta por su propuesta ofensiva, su capacidad para desarrollar talento y su experiencia reciente en el fútbol europeo. Sin embargo, ha puesto una condición clara: solo aceptará el cargo si el Tottenham mantiene su plaza en la máxima categoría.

Por su parte, Pochettino representa una opción conocida y valorada en la entidad, tanto por su pasado en el club como por su experiencia internacional. Su posible llegada dependería del contexto global del mercado de entrenadores y de su disponibilidad tras sus compromisos actuales.

Planificación en marcha pese a la incertidumbre

A pesar del complicado presente, el Tottenham no ha detenido su planificación. La dirección deportiva continúa avanzando en decisiones estructurales, como la posible incorporación de un nuevo responsable en esa área, con el objetivo de sentar las bases de un proyecto más sólido.

El club busca un perfil con experiencia en competiciones europeas y en la gestión de equipos de alto nivel, incluso si no logra clasificarse para torneos continentales la próxima temporada.

Todo depende de la permanencia

El futuro del banquillo del Tottenham está directamente condicionado por su rendimiento en las últimas jornadas. Mantener la categoría no solo es clave a nivel deportivo, sino también para atraer a entrenadores de primer nivel como De Zerbi.

Con varios frentes abiertos y decisiones importantes por tomar, los Spurs afrontan semanas decisivas que marcarán el rumbo inmediato y a largo plazo de la entidad.