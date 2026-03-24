Haaland declara su amor eterno al Leeds United

Erling Haaland vuelve a demostrar su amor por el Leeds United con una declaración espontánea tras ganar un título

Haaland vuelve a realzar su pasión por el club de sus amoresImago

El nombre de Erling Haaland volvió a ser protagonista tras la conquista de un nuevo título con el Manchester City. Sin embargo, más allá del éxito deportivo, fue un detalle fuera del terreno de juego el que captó la atención: una muestra de su profundo vínculo emocional con el Leeds United.

Campeón en Wembley… pero con el corazón dividido

El conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso con autoridad al Arsenal FC en la final de la EFL Cup disputada en Wembley. El triunfo por 2-0 permitió al City sumar otro trofeo a su palmarés, en un partido en el que Haaland no fue el protagonista directo, ya que los goles llevaron la firma de Nico O’Reilly.

Aun así, el delantero noruego celebró con entusiasmo junto a sus compañeros, alcanzando un nuevo título en su ya destacada trayectoria en Inglaterra.

Un momento espontáneo que se hizo viral

Durante los festejos, mientras abandonaba una de las zonas del estadio, Haaland protagonizó una escena que rápidamente se difundió en redes sociales. Un aficionado del Leeds comenzó a corear el nombre de su equipo con insistencia, buscando llamar la atención del futbolista.

Lejos de ignorarlo, el atacante respondió con una sonrisa y un gesto cómplice, devolviendo el cántico con una frase cargada de sentimiento: “hasta la muerte”. Este intercambio, breve pero significativo, dejó claro que sus raíces siguen muy presentes.

Un vínculo que viene de familia

La conexión entre Haaland y el Leeds no es casual. El jugador nació en esa ciudad inglesa cuando su padre, Alf-Inge Haaland, formaba parte del club. Ese contexto marcó sus primeros años y consolidó una relación emocional con la entidad de Yorkshire.

Desde pequeño, el actual delantero del City creció con simpatía por el Leeds, algo que ha reconocido en varias ocasiones. Incluso en sus inicios como profesional, llegó a expresar su deseo de conquistar la Premier League con el equipo de su infancia.

Declaraciones que reflejan un sueño

En etapas anteriores de su carrera, Haaland dejó clara su ambición y sus referentes. En una entrevista concedida durante su paso por el Molde, el atacante aseguró que uno de sus grandes objetivos era triunfar en Inglaterra, idealmente con el Leeds.

Además, también mostró su deseo de superar la trayectoria de su padre, tanto a nivel de clubes como en la selección nacional, evidenciando una mentalidad competitiva que lo ha llevado a la élite.

Entre el presente y la nostalgia

Hoy, convertido en una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Haaland brilla con el Manchester City y acumula títulos temporada tras temporada. No obstante, gestos como el vivido en Wembley demuestran que, más allá del éxito, mantiene intacto su sentido de pertenencia.

Ese equilibrio entre su realidad actual y su pasado explica por qué cada guiño al Leeds genera tanta repercusión. En un fútbol cada vez más globalizado, detalles así conectan al jugador con sus orígenes y con una afición que aún lo siente como uno de los suyos.