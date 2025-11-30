Isak marca y Slot suspira: el Liverpool vuelve a ganar

Alexander Isak rompió su sequía goleadora y lideró al Liverpool hacia una victoria crucial contra el West Ham

El Liverpool llegó al London Stadium con la urgente necesidad de romper su mala racha de resultados. Tras una serie de partidos complicados, el equipo dirigido por Arne Slot necesitaba imperiosamente una victoria para recuperar confianza. Enfrente, un West Ham motivado, que había encontrado sensaciones positivas y sumado puntos clave para alejarse de la zona de descenso.

Inicio intenso y primeras oportunidades

Desde los primeros minutos, los locales presionaron alto y buscaron incomodar a la defensa del Liverpool. Alisson, guardameta de los reds, tuvo que intervenir con reflejos oportunos para evitar que los Hammers se adelantaran, salvando un disparo que pudo cambiar el rumbo del partido. El Liverpool, aunque con ciertas dificultades, logró mantener la portería a cero en los primeros minutos, mostrando cierta solidez defensiva.

Victoria que rompe la mala racha

Después de seis derrotas en siete partidos de Premier League y tras la dolorosa derrota 1-4 ante el PSV en Champions, el Liverpool se reencontró con la victoria gracias a un 0-2 sobre el West Ham. Este triunfo coloca a los reds en el 8º puesto, a solo dos puntos de los puestos de Champions League, mientras que los locales permanecen en la 17ª posición.

Isak, protagonista del encuentro

La gran figura del partido fue Alexander Isak, quien anotó su primer gol en Premier League con el Liverpool tras seis encuentros disputados. El tanto llegó en el minuto 60, tras una excelente asistencia de Cody Gakpo, quien filtró un balón preciso dentro del área para que el delantero sueco definiera con calma. Este gol rompió la tensión del encuentro y permitió a los reds controlar el ritmo del partido.

Wirtz y la solidez defensiva

Otro factor clave fue la actuación de Florian Wirtz, que regresaba tras lesión y llevó a cabo un partido brillante, distribuyendo balones con precisión y organizando el juego en el centro del campo. Ibrahima Konaté y Joe Gomez también mostraron mejoría defensiva, contribuyendo a que el Liverpool resistiera los intentos de los Hammers de igualar el marcador, especialmente tras la expulsión de Lucas Paquetá en el minuto 84.

Gakpo sella el triunfo

Cuando el partido llegaba a su final y el West Ham presionaba con todo, Cody Gakpo marcó el segundo gol para los reds en el minuto 93, asegurando la victoria y otorgando tranquilidad al conjunto visitante. A pesar de que Mohamed Salah fue suplente por primera vez desde abril de 2024, el equipo logró imponerse sin depender de su estrella.

Un respiro para Slot y el Liverpool

Este triunfo no solo rompe una mala racha de resultados, sino que devuelve al Liverpool confianza y solidez. El equipo mostró carácter, organización y capacidad de reacción, elementos esenciales para afrontar los próximos compromisos de la temporada. El West Ham, por su parte, se marchó con orgullo, pero sin puntos, mientras que los reds vuelven a respirar tras un partido complicado pero necesario.