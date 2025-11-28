Jornada 13 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La jornada 13 de la Premier League arranca este sábado a las 16:00 horas con hasta tres partidos, uno de ellos el del Manchester City de Guardiola, que recibe al Leeds

El fútbol no para y tras los apasionantes partidos europeos, ahora es turno de los torneos domésticos. La Premier League abre su jornada 13 con hasta tres partidos simultáneos el sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas. El Manchester City de Guardiola será uno de ellos. Actualmente terceros, los de Pep buscan reponerse de la derrota el fin de semana pasado ante el Newcastle United y para ello reciben al recién ascendido Leeds United.

El cuadro citizen viene de sumar una semana negra. Además de la mencionada derrota ante las hurracas, la jornada de Champions ha sido nefasta para el Manchester City, que cayeron derrotados en el Etihad ante el Bayer Leverkusen (0-2). Los de Guardiola necesitan empezar a sumar de tres en tres si no quieren quedarse rezagados de la pelea por la Premier League.

Domingo de necesidades en la Premier

La jornada dominical la abrirá el duelo que enfrenta al Crystal Palace y al Manchester United. Los de Ruben Amorim han frenado un poco su racha con la que se estaban encaramando en los puestos altos de la clasificación y suman tres partidos sin conocer la victoria.

Posteriormente, en la franja horaria de las 15:05, el choque más destacado es el que enfrenta a West Ham y Liverpool. Los de Arne Slot vienen inmersos en una de las peores rachas que se le recuerda al cuadro red en su historia reciente. Tras un desembolso en verano de casi 500 millones de euros, los resultados deportivos no se corresponden con el dinero invertido. Tres victorias en los últimos doce partidos es un balance paupérrimo para un club de la dimensión del Liverpool. En el puesto 12º de la Premier League, los de Slot necesitan con urgencia los tres puntos.

Duelo en la cumbre

Aunque sin duda, el duelo más destacado será el que cierre la jornada 13 en la Premier. Primero contra segundo. O lo que es lo mismo: Arsenal contra Chelsea. Los de Arteta visitan Stamford Bridge en uno de los mejores momentos que se le recuerdan. Primeros en la Premier y primeros en la Champions. La base de ello es la gran fiabilidad defensiva que están mostrando los gunners. Tan solo 7 goles encajados en 17 partidos entre liga y Champions, son números estratosféricos.

El Chelsea de Maresca viene lanzado tras la victoria en Liga de Campeones ante el FC Barcelona. Los londinenses están a seis puntos del Arsenal, por lo que en caso de ganar, apretarían de lo lindo la lucha por el liderato de la Premier League.

Horarios y partidos de la Premier League en la jornada 13

¿Dónde ver la liga inglesa en España?

Los partidos de la jornada 13 de la Premier se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de DAZN España. En su plataforma digital o por mediación de Movistar +.