Jornada 31 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La jornada 31 de la Premier League arrancará este viernes a partir de las 21:00 horas con el duelo entre Bournemouth y Manchester United. Se cerrará el domingo a las 15:15 con el Aston Villa - West Ham

La jornada 31 de la Premier League es un tanto atípica ya que solo se jugarán ocho encuentros. El Manchester City - Crystal Palace que estaba fijado para el sábado ha sido pospuesto. Además, los Wolves ya se midieron al Alrsenal el pasado 18 de febrero con resultado de empate a dos. De este modo, la jornada 31 de la Premier League solo tendrá ocho encuentros y estos darán comienzo este viernes a partir de las 21:00 horas. Serán Bournemouth y Manchester United los que abran la jornada 31 de la Premier League.

Horario y dónde ver en TV la jornada 31 de la Premier League

El sábado 21 de marzo habrá un total de cuatro encuentros entre los que no estará el citado Manchester City - Crystal Palace. A partir de las 13:30, el Brighton recibirá al Liverpool, flamante equipo de cuartos de final de la Champions League tras su pase entre semana ante el Galatasaray. A las 16:00 horas el Fulham recibirá al Burnley. A las 18:30 otro gran partido entre Everton y Chelsea con cinco puntos de diferencia en la tabla entre ambos equipos. A las 21:00 horas el Leeds tratará de poner ventaja con el descenso a costa de un Brentford que quiere acercarse a puestos europeos.

Partidos del domingo en la jornada 31 de la Premier League

El domingo solo habrá tres partidos en la Premier League. El primero se disputará a partir de las 13:00 horas y medirá a un Newcastle en la media tabla que recibirá al Sunderland. A las 15:15 el Tottenham, en apuros clasificatorios, recibirá a un Nottingham Forest que vive una situación similar a la de los locales. Cerrará esta extraña jornada de Premier League el Aston Villa de Emery recibiendo a un West Ham (15:15) que está metido en puestos de descenso. La jornada 31 de la Premier League se podrá seguir en TV a través de DAZN. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más interesantes

Jornada 31 de la Premier League