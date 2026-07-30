El Newcastle encuentra relevo para Eddie Howe: acuerdo con Matthias Jaissle hasta junio de 2030

El técnico alemán dejará Al-Ahli después de conquistar dos Champions asiáticas consecutivas y afrontará su primera experiencia en la Premier League con un contrato de cuatro temporadas

El Newcastle United ha reaccionado rápidamente a la salida de Eddie Howe. La entidad inglesa ha alcanzado un acuerdo verbal con Matthias Jaissle para que el entrenador alemán asuma la dirección del primer equipo hasta junio de 2030.

Según informa Fabrizio Romano, Al-Ahli ya conoce la decisión y la documentación se firmará durante los próximos días. La operación todavía necesita completar sus trámites y ser anunciada oficialmente, pero Newcastle considera cerrado el relevo en el banquillo.

Matthias Jaissle sustituirá a Eddie Howe en el Newcastle

El movimiento se ha acelerado después de que Eddie Howe decidiese abandonar Newcastle tras casi cinco temporadas. El entrenador inglés había comenzado a valorar su marcha varias semanas atrás y terminó de comunicarla después de mantener conversaciones con la dirección del club.

Howe deja un legado difícil de igualar. Se hizo cargo del equipo en noviembre de 2021, cuando estaba inmerso en la pelea por la permanencia, y lo condujo en dos ocasiones a la Champions League.

Su principal logro fue la Copa de la Liga conquistada en 2025 frente al Liverpool, el primer gran título nacional del Newcastle en 70 años. Sin embargo, la última temporada terminó con el conjunto de St. James’ Park en la duodécima posición de la Premier y 17 derrotas en 38 jornadas.

El técnico también había perdido influencia en determinadas decisiones deportivas y sufrió la salida de varios jugadores importantes. Después de casi cinco años de enorme exigencia, optó por cerrar la etapa y tomarse un descanso.

Newcastle apuesta por Matthias Jaissle con un contrato hasta 2030

La duración del acuerdo demuestra que Newcastle no considera a Jaissle una solución provisional. El alemán firmará por cuatro temporadas, hasta junio de 2030, y asumirá la responsabilidad de abrir un nuevo ciclo deportivo tras su éxito con Al-Ahli.

El club saudí renovó a Jaissle en septiembre de 2025 por dos temporadas, con la posibilidad de ampliar el contrato durante un tercer curso. Fuentes procedentes de Arabia Saudí aseguran que Jaissle ya ha presentado su renuncia y no regresó con la expedición después de la concentración de pretemporada realizada por Al-Ahli en Europa. El club deberá confirmar ahora su despedida.

Dos Champions asiáticas impulsan a Matthias Jaissle hasta la Premier League

Jaissle, de 38 años, llega después de construir un periodo histórico en Al-Ahli. Se hizo cargo del equipo en julio de 2023, inmediatamente después del regreso del club a la máxima categoría del fútbol saudí.

Durante su primera campaña obtuvo la tercera posición en la Saudi Pro League y logró la clasificación continental. Ese billete terminó convirtiéndose en el primer título asiático de la historia de Al-Ahli, conseguido en 2025 tras derrotar al Kawasaki Frontale.

El equipo defendió la corona durante la temporada siguiente. Al-Ahli venció por 1-0 al Machida Zelvia en la prórroga pese a disputar parte de la final con diez futbolistas y se convirtió en el segundo club capaz de ganar dos Champions asiáticas consecutivas.

Jaissle demostró su capacidad para manejar un vestuario con figuras internacionales como Ivan Toney, Riyad Mahrez, Franck Kessié o Édouard Mendy. Su equipo combinó calidad ofensiva con una presión intensa y una estructura especialmente competitiva en las eliminatorias.

La escuela Red Bull marca el estilo de Jaissle

Antes de trasladarse a Arabia Saudí, Jaissle desarrolló buena parte de su carrera en la estructura de Red Bull. Trabajó en las categorías inferiores del Salzburgo, pasó por el Liefering y alcanzó el primer equipo austríaco en 2021.

Con el Salzburgo conquistó dos campeonatos nacionales consecutivos y una Copa de Austria. También clasificó al club para las eliminatorias de la Champions League por primera vez en su historia.

Su fútbol responde a varios principios característicos de esa escuela: presión adelantada, recuperación rápida, ataques verticales y búsqueda constante de espacios. No suele construir equipos pasivos ni excesivamente preocupados por acumular posesión sin profundidad.

En Al-Ahli utilizó sistemas como el 4-3-1-2 y adaptó su propuesta a una plantilla con numerosos delanteros y centrocampistas ofensivos. Sus laterales ganaron altura, mientras los atacantes alternaron apoyos interiores y desmarques a la espalda de la defensa.

Ese planteamiento conecta parcialmente con la intensidad que Howe implantó en Newcastle. El cambio de entrenador no debería transformar por completo la identidad del equipo, aunque Jaissle necesitará ajustar su presión al ritmo y la exigencia física de la Premier.

La firma separa a Jaissle del banquillo de Newcastle

El Newcastle considera encarrilado el nombramiento y espera completar la documentación durante los próximos días. El siguiente paso será resolver formalmente la salida del alemán de Al-Ahli y anunciar la composición de su cuerpo técnico.

En ese momento, el alemán pasará de conquistar Asia a reconstruir un Newcastle que necesita reaccionar después de una temporada decepcionante. Su primera misión será recuperar el rendimiento del equipo sin borrar la herencia competitiva dejada por Eddie Howe.