El nuevo Chelsea empieza por dentro: Rosenior hablará con Sterling para cerrar su situación

El nuevo técnico del Chelsea, Liam Rosenior, se reunirá con Raheem Sterling y Axel Disasi para definir su futuro inmediato en Stamford Bridge

La llegada de Liam Rosenior al banquillo del Chelsea marca el inicio de una nueva etapa en Stamford Bridge. El técnico inglés, de 41 años, asumió el cargo en pleno curso tras la salida de Enzo Maresca y ya ha dejado claro que su prioridad inmediata es evaluar a fondo la plantilla antes de tomar decisiones drásticas en el mercado de invierno.

Entre los primeros asuntos que figuran en su agenda está la situación de Raheem Sterling y Axel Disasi, dos futbolistas que han quedado al margen del grupo principal y que entrenan en condiciones separadas desde hace meses.

Sterling y Disasi, en un limbo deportivo

Ambos jugadores fueron considerados prescindibles por el anterior cuerpo técnico y no han tenido participación oficial esta temporada. Sterling, tras una cesión poco fructífera en el Arsenal, mantiene un contrato vigente hasta 2026 con uno de los salarios más altos del club, mientras que Disasi, firmado hasta 2029, pasó la segunda mitad del curso pasado a préstamo en el Aston Villa.

Rosenior ha confirmado públicamente que hablará personalmente con ambos para conocer su situación, su predisposición y valorar si existe una vía de reintegración deportiva o si lo más conveniente será buscar una salida definitiva.

Evaluación antes que fichajes

El nuevo entrenador ha insistido en que no tomará decisiones precipitadas. Su intención es analizar primero los recursos internos antes de pedir incorporaciones. En un contexto marcado por restricciones financieras impuestas por la UEFA, Chelsea necesita equilibrar cualquier llegada con salidas previas, algo que condiciona su actividad en este mercado.

“El club quiere ser competitivo de inmediato, pero a veces las soluciones están dentro y no fuera”, ha señalado Rosenior, quien asegura haber quedado gratamente sorprendido por varios jugadores en su debut oficial, una contundente victoria copera ante Charlton.

Un mercado vigilado con cautela

Aunque el Chelsea suele ser protagonista en cada ventana de transferencias, el mes de enero avanza con movimientos limitados. La directiva mantiene su estrategia habitual, pero ahora con la voz de Rosenior integrada en la toma de decisiones. El club sigue atento a oportunidades, especialmente en ataque y defensa, aunque los grandes movimientos quedarían reservados para el verano.

Entre los nombres que han sido monitorizados figuran atacantes y defensores jóvenes de proyección, además de centrocampistas, una zona sensible ante los problemas físicos recurrentes de Romeo Lavia.

El papel clave de Cole Palmer

Otro de los focos del nuevo técnico está en Cole Palmer, a quien considera un talento “de clase mundial” pese a que las lesiones han frenado su continuidad esta temporada. El exjugador del Manchester City ha mostrado destellos de su calidad, pero aún no ha alcanzado su mejor nivel.

Rosenior apuesta por darle libertad táctica, permitiéndole moverse por distintas zonas del ataque y explotar su creatividad sin encorsetarlo en una única posición. “Tiene potencial para llegar mucho más lejos”, ha afirmado el entrenador, convencido de que el jugador de 23 años será una de las piedras angulares del proyecto.

Un Chelsea en fase de transición

Mientras prepara el exigente calendario inmediato, con la Carabao Cup como primer gran reto, Rosenior intenta sentar las bases de un Chelsea más equilibrado, competitivo y con un rumbo claro. Las conversaciones con Sterling y Disasi marcarán el primer gran test de su capacidad de gestión interna.

El mensaje es claro: nadie está descartado sin ser escuchado, pero el escudo está por encima de cualquier nombre propio. Stamford Bridge entra en una etapa de análisis, decisiones y reconstrucción progresiva.