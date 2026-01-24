Paco Jémez es el fichaje

El West Ham suma su segunda victoria consecutiva en la Premier League ante el Sunderland (3-1) y esta irrupción coindice con el fichaje de Paco Jémez por el club como integrante del cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo

El West Ham United es otro desde que Paco Jémez ha llegado a la entidad con el objetivo de ayudar a Nuno Espíritu Santo en sus labores en el banquillo. La dinámica del combinado londinense ha cambiado por completo y este sábado cosecharon una nueva victoria en casa y frente al Sunderland (3-1). Un 'efecto' que continúa tras vencer la semana pasada al Tottenham a domicilio. Los 'Hammers' se sitúa a dos puntos de la salvación.

El West Ham arrolla al Sunderland

El equipo de Nuno Espírito Santo no doy opción al Sunderland y jugó uno de los partidos más completos en lo que va de temporada. Le bastó 45 minutos para dejar sellado el triunfo, ya que el descanso se marcharon con tres goles de ventaja.

Crysencio Summerville anotó el primero de cabeza a los 13 minutos y antes de la media hora Jarrod Bowen ponía más tierra de por medio desde el punto de penalti. A la fiesta en el Olímpico de Londres se sumaba el portugués Mateus Fernandes con un zapatazo desde fuera del área.

La segunda parte fue un trámite y el Sunderland recortó distancias rebasado el minuto 65 por mediación de Brobbey, el exatacante del Ajax. De ahí al final cada equipo estrelló un balón a la madera pero el marcador ya no se movería.

Paco Jémez, talismán

El técnico español llegó al West Ham el pasado 15 de enero y hasta ese instante el equipo inglés encadenaba una nefasta racha de resultados en la Premier League. Y es que no ganaban desde el 8 de noviembre, fecha en la que derrotaron al Burnley por 3-2.

Al triunfo sobre la bocina frente al Tottenham de hace una semana se le une los tres puntos de este sábado, lo que demuestra que la mano de Paco Jémez en el cuerpo técnico de Nuno se hace notar.

Hace unos días pasaba por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER para explicar su nueva función: "Le dije a Nuno que qué quería hacer con equipo. Le echo una mano a la hora de hacer el entrenamiento, analizando y preparando los partidos. Él quiere cambiar algunas cosas del equipo y a mí me va a costar menos. Son detalles para que el equipo tenga más alegría en ataque, pero siempre a su orden porque él es el primer entrenador", comentó a Manu Carreño.

El próximo partido del West Ham será el próximo sábado a las 18.30 em Stamford Bridge ante el Chelsea.