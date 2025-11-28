Rooney queda impresionado por la irrupción de Yeremy Pino

El ascenso fulgurante de Yeremy Pino en el Crystal Palace está revolucionando la Premier League y sorprendiendo a todo Inglaterra

El excapitán del Manchester United y analista de Match of the Day, Wayne Rooney, no ocultó su admiración por el impacto que está teniendo Yeremy Pino en el Crystal Palace, especialmente desde que asumió la responsabilidad de ocupar el lugar que dejó la estrella Eberechi Eze. Para Rooney, el extremo canario “tiene un futuro brillante” y está mostrando una madurez poco habitual en un futbolista de solo 23 años.

El atacante español volvió a ser decisivo en el triunfo 0-2 ante el Wolverhampton en Molineux, donde se estrenó como goleador en la Premier League con un disparo de rosca desde fuera del área que se coló por la escuadra. Un tanto que terminó de confirmar su meteórica adaptación al fútbol inglés.

Un rol heredado con naturalidad

Según destacó Rooney, Pino llegó “con mucha presión” por el simple hecho de ser el reemplazo directo de Eze, pero lejos de resentirse, “ha iniciado la temporada a un nivel altísimo”. El exdelantero puntualizó que el español “se mueve constantemente entre líneas, siempre rodeado de rivales”, lo que dificulta enormemente su marcaje. Para Rooney, esa capacidad de aparecer en espacios reducidos “es lo que distingue a los jugadores especiales”.

Sus palabras fueron respaldadas por el técnico de los eagles, Oliver Glasner, quien elogió tanto su rendimiento como su actitud: “Está comprendiendo cada vez mejor nuestros patrones de juego. Este es su segundo gol, el primero en Premier, y ya ha repartido varias asistencias. Lo que más valoro es su entrega constante; siempre da el 100%”.

Un análisis que confirma su crecimiento

En la emisión del programa de la BBC, Rooney repasó varias acciones del internacional español, destacando su visión, su capacidad para filtrar pases y una sorprendente variedad de recursos técnicos. Subrayó una jugada en la que asistió de primeras a Jean-Philippe Mateta y otra acción resuelta con un elegante taconazo. “Los aficionados del Palace estarán encantados con él”, concluyó.

No es para menos: Pino fue elegido MVP del partido ante el Wolves y la propia cuenta oficial del Crystal Palace declaró abiertamente su admiración con un mensaje directo: “I love Yeremy Pino”.

El nuevo ídolo de la afición

El canario ya tiene incluso un cántico propio en Selhurst Park, donde lo apodan “Matador”. La hinchada se ha volcado con su nuevo número 10, al que ven clave para soñar con un papel histórico en la Conference League 2025-2026. Los más de 30 millones de euros que costó su fichaje parecen ya amortizados tras solo 15 partidos, en los que suma dos goles y tres asistencias en casi 1.000 minutos.

A un paso de La Roja

La explosión de Pino en la Premier no está pasando desapercibida tampoco para Luis de la Fuente. Su nombre suena cada vez con más fuerza para el próximo Mundial de 2026, e incluso algunos analistas ven posible que dispute el puesto a Nico Williams en el extremo izquierdo.

Lo cierto es que, a medida que avanzan las semanas, Yeremy Pino confirma que la Premier League es un escenario hecho para él. Y el Crystal Palace, encantado con su irrupción, ya sueña en grande de su mano.