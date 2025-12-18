Ruben Neves, una oportunidad de mercado para el Manchester United: el futbolista podría llegar libre

El Manchester United valora seriamente el fichaje de Rúben Neves, que podría regresar a la Premier League en el próximo mercado tras su etapa en Arabia Saudí

El Manchester United ya trabaja con vistas al próximo mercado de invierno y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Rúben Neves. El centrocampista portugués, actualmente en el Al-Hilal, valora seriamente la posibilidad de regresar a la Premier League, una competición que conoce a la perfección tras su prolongada etapa en el Wolverhampton.

El futbolista, que llegó a Arabia Saudí en 2023 a cambio de una cifra cercana a los 47 millones de libras, finaliza contrato el próximo verano. Esta situación contractual ha despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos el conjunto de Old Trafford, que ve una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

Una medular en reconstrucción

La dirección deportiva del United considera prioritaria una renovación profunda del centro del campo. La incertidumbre rodea a varios futbolistas clave: Casemiro podría salir rumbo a la MLS cuando expire su contrato, Manuel Ugarte apenas ha tenido protagonismo esta temporada y Kobbie Mainoo no ha ocultado su deseo de buscar minutos fuera tras ver frustrada su cesión el pasado verano.

En este contexto, la figura de Rúben Neves encaja como un perfil de equilibrio, experiencia y liderazgo, cualidades que el equipo ha echado en falta en determinados tramos del curso. A sus 29 años, el portugués combina recorrido internacional, conocimiento táctico y capacidad para asumir galones.

INEOS y una política sin improvisaciones

Desde la llegada de INEOS a la gestión deportiva del club, el mensaje ha sido claro: no habrá fichajes impulsivos. El United solo cerrará operaciones que encajen dentro de su planificación a medio plazo o que puedan adelantarse respecto al verano. En la lista de nombres que se manejan internamente figuran futbolistas como Adam Wharton, João Gomes, Carlos Baleba, Conor Gallagher o Tyler Adams.

Aun así, Neves destaca por una ventaja clave: su adaptación inmediata a la Premier League. Durante seis temporadas en Inglaterra, demostró regularidad, inteligencia táctica y una notable capacidad para influir en los partidos, especialmente desde el disparo lejano y el control del ritmo.

El deseo del jugador y el papel del Al-Hilal

Desde el entorno del futbolista no se esconde que su intención pasa por volver al fútbol europeo. Arabia Saudí fue una etapa lucrativa, pero el propio jugador considera que aún tiene margen para competir al máximo nivel. El Al-Hilal, consciente de que puede perderlo gratis en verano, estaría dispuesto a negociar una salida en enero por una cantidad sensiblemente inferior a la pagada hace dos años.

Aunque no existe todavía una oferta formal, en Mánchester observan la situación con atención. Si no se alcanza un acuerdo inmediato, el club contempla seriamente la opción de esperar al verano y cerrar su llegada como agente libre.

Un perfil que convence en Old Trafford

Desde el punto de vista deportivo, Rúben Neves aportaría orden, personalidad y fiabilidad a una medular necesitada de estabilidad. Su liderazgo en el campo y su experiencia en escenarios exigentes son factores muy valorados por el cuerpo técnico.

Además, su pasado en la Premier reduce el riesgo de adaptación, un aspecto clave para un club que necesita resultados a corto plazo sin renunciar a un proyecto sostenible.

Una oportunidad estratégica para el United

El Manchester United es consciente de que no está solo en la carrera. Equipos como Newcastle o Tottenham también siguen de cerca la situación del mediocentro luso. Por ello, en Old Trafford saben que deberán moverse con inteligencia si quieren adelantarse a la competencia.

Todo apunta a que el futuro de Rúben Neves será uno de los nombres propios del mercado. Ya sea en enero o en verano, su regreso a la Premier League parece cada vez más cercano, y el United no quiere dejar pasar una oportunidad deportiva y económica de primer nivel.