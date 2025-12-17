Xavi Hernández, favorito para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Xavi Hernández se perfila como el principal candidato para reemplazar a Enzo Maresca al frente del Chelsea ante la incertidumbre en Stamford Bridge

La figura de Xavi Hernández ha tomado fuerza como posible sustituto de Enzo Maresca al frente del Chelsea, en medio de crecientes dudas sobre la continuidad del entrenador italiano en Stamford Bridge. A pesar de haber conquistado la Conference League y la Copa Mundial de Clubes 2025, el desempeño irregular del equipo londinense esta temporada ha generado tensiones dentro de la directiva.

Situación actual del Chelsea

El equipo azul se encuentra cuarto en la Premier League, a ocho puntos del líder Arsenal, mientras que en la Champions League ocupa la posición 13, a solo dos puntos del Top-8 que accedería directamente a los octavos de final. Además, el martes avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga, tras vencer al Cardiff City por 1-3. A pesar de estos logros, la racha reciente de tres partidos sin ganar ha encendido las alarmas en la directiva.

Declaraciones de Maresca y tensiones internas

Tras el triunfo sobre el Everton (2-0), Maresca reconoció cierta presión interna: “Las últimas 48 horas han sido las peores desde que llegué al club, porque mucha gente no nos apoyaba”.

El técnico aclaró que sus palabras no iban dirigidas a los aficionados ni a los jugadores, sino que dejaba entrever problemas con la directiva, generando especulaciones sobre su futuro.

Intentando calmar la situación, Maresca aseguró días después estar “100% comprometido” y feliz de dirigir al Chelsea, pero los rumores sobre su posible salida continúan creciendo.

Xavi Hernández, en la órbita de Stamford Bridge

El exentrenador del Barcelona, actualmente sin equipo tras ser destituido en mayo de 2024, aparece como el favorito para tomar las riendas del Chelsea. Xavi lideró al Barça a la Liga 2022-23, impulsó a jóvenes talentos y aplicó un estricto sistema de trabajo interno. Según Fabrizio Romano, la directiva del Chelsea ha mantenido conversaciones con los agentes de Xavi en las últimas semanas.

Otros nombres que se barajan como posibles candidatos son Marco Silva, Liam Rosenior y Andoni Iraola, pero el peso mediático y la experiencia de Xavi lo colocan en la pole position.

Opiniones y advertencias desde Inglaterra

Los medios británicos han señalado que Maresca debe ser cauto, destacando la presión de dirigir un club de gran magnitud con propietarios exigentes. Danny Murphy, exjugador, señaló: “Debía entender con qué club y propietarios trabaja. Le dieron una oportunidad increíble tras entrenar solo al Leicester. ¿Esperaba más poder por haber ganado la Conference League?”

Decisión pendiente

El futuro de Maresca se resolverá probablemente en la próxima rueda de prensa, previa al partido de cuartos de final de la EFL Cup contra el Cardiff City. Mientras tanto, el nombre de Xavi Hernández sigue ganando fuerza como la opción más sólida para asumir el mando y estabilizar a un Chelsea que busca recuperar su mejor versión en todas las competiciones.