Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: resultado, resumen y goles

Victoria del Atlético de Madrid en un partido lleno de alternativas y alocado en la segunda parte en el que marcó la diferencia Julián Álvarez que marcó los tres goles que dan un respiro al equipo de Diego Pablo Simeone que sufrió mucho contra un Rayo Vallecano combativo y que nunca se rindió

El Atlético de Madrid necesita la victoria para no quedarse aún más descolgado de la lucha por la pelea por el título de campeón, mientras que el Rayo Vallecano está obligado a ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. Un encuentro en el que hay mucho en juego ya que los dos equipos están obligados a ganar después de un arranque de campeonato algo irregular y que está lejos de las expectativas que habían generado durante este verano.

El Atleti sólo suma 6 puntos en 5 partidos en LaLiga y se está quedando descolgando de Real Madrid y FC Barcelona que lideran, sin tropezar prácticamente, la clasificación de Primera división. Es por ello que el Atlético de Madrid necesita ganar.

El Atlético de Madrid llega a este partido contra el Rayo Vallecano después de haber firmado una mala semana pasada. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone cayó derrotado contra el Liverpool en Champions League y posteriormente no pudo pasar del empate a uno contra el Mallorca en LaLiga.

El equipo que entrena Iñigo Pérez no gana en LaLiga desde la jornada 1 cuando derrotó al Girona.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega a este partido contra el Atlético de Madrid aún más necesitado que su rival ya que sólo suma 5 puntos en 5 partidos disputados. El equipo madrileño perdió en el último partido liguero contra Osasuna por 2-0.

El Rayo Vallecano sólo tiene las bajas de Luiz Felipe , Abdul Mumin y Randy Nteka , los tres lesionados.

En el capítulo de bajas, el Atlético de Madrid no puede contar con los lesionados José María Giménez , Johnny Cardoso y Thiago Almada ni tampoco con Alexander Sorloth que está sancionado por su expulsión en el partido contra el Mallorca.

Estos son los once futbolistas elegidos por Iñigo Pérez. La alineación del Rayo Vallecano también está confirmada.

La gran novedad en el Atlético de Madrid es la entrada de Mahuel Molina en le lateral derecho. También vuelve a jugar Hancko para reforzar el centro de la defensa. Por otro lado, Marcos Llorente pasa, a priori, a una posición más ofensiva.

En el Rayo Vallecano, por su parte, destaca la presencia de Jozhua en el centro de la defensa y la banda derecha reforzada por Balliu y Ratiu.

Explica cómo está Julián Álvarez que se enfadó tras ser cambiado en el partido contra el Mallorca. "No hace falta hablar. Los jugadores se enojan y es normal. Todos nos enojábamos cuando éramos futbolistas y nos sacaban del campo, pero hay un entrenador que busca lo mejor para el equipo".

Apuesta por Nahuel Molina y Javi Galán. "Con la presencia de Galán y Molina por los costados vamos a tener mas frescura. Giuliano y Nico venían jugando muchos minutos. A confiar en el equipo".

Ve mejoría en los últimos partidos a pesar de los resultados. "Necesitamos crecer en el camino como hicimos ante el Liverpool, el Villarreal, incluso ante el Mallorca. El equipo mejoró. Esperamos seguir en esa línea sabiendo que tenemos un rival que juega bien y tiene una presión muy alta".

Falta de gol en el Rayo Vallecano. "Es reiterar lo de siempre. Venimos ya en la anterior temporada demostrando que queremos atacar lo máximo que podamos, pero convertir el gol es lo más complejo que hay en el fútbol. Generar volumen es importante".

No le da importancia al punto que separan a Atleti y Rayo en la clasificación de LaLiga. "Esto acaba de empezar. Y los comienzos son complicados, porque todo el mundo está con las orejas tiesas. Este año se confirma que cada vez es más competitiva LaLiga. Si estamos pegados al Atlético todo el año será un buen dato para nosotros".

Apuesta por Alemao como delantero titular. "Tenemos una frecuencia alta de partidos y ya dije que cuando sucede esto, hay que tener en cuenta la gestión de los dolores que van apareciendo. Los que inician hoy son los adecuados".

El Rayo lleva mucho tiempo sin ganar al Atlético de Madrid. "Es un dato importante que habla de la dificultad de ganar a este equipo. Trataremos de ganar para volver a la senda de la victoria que es importante".

Camello considera que el Estadio Metropolitano y el Atlético de Madrid es su casa ya que entró en el club a los 9 años.

Partido especial para Sergio Camello, actual delantero del Rayo Vallecano y que será suplente, ya que el futbolista se formó en la cantera del Atlético de Madrid.

Otra de las grandes novedades en el Atlético de Madrid es el regreso de Álex Baena a la convocatoria después de que el futbolista se haya recuperado de la lesión que sufrió hace unas semanas y también de la operación de apendicitis.

Tanto el Atlético de Madrid como el Rayo Vallecano se encuentran ultimando su calentamiento en el Estadio Metropolitano.

El Rayo Vallecano visita uno de sus campos imposibles en LaLiga ya que no gana en el terreno de juego del Atlético de Madrid desde el año 1999 cuando lo hizo por 0-2.

Todo preparado para el comienzo del partido. Estos son los onces titulares de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

Ha comenzado fuerte el Atlético de Madrid. Busca dominar y atosigar a un Rayo Vallecano que está algo incómodo.

Se duele Marcos Llorente por un pisotón fortuito de Unai López. Puede seguir sin ningún problema el futbolista del Atlético de Madrid.

Sin ocasiones de gol por el momento pero muy fluido el Atlético de Madrid con el balón. El Rayo Vallecano apuesta por robar en posiciones altas.

Buena conducción del francés que se mete en el área, pero el disparo escorado es desviado por Batalla, que estaba bien colocado.

Centro de Marcos Llorente y el argentino remata con la pierna izquierda para batir a Batalla y poner el 1-0 en el marcador.

Intenta despertar el Rayo Vallecano, pero por el momento no encuentra la forma de crear peligro a un Atlético de Madrid que ha salido mejor al partido y ha conseguido ya ventaja gracias al gol de Julián Álvarez.

Aprieta el Rayo Vallecano a través de centros de Isi que han sido despejados por Oblak. El balón cayó en los pies de Lejeune que disparó muy alto.

No termina de encontrar la forma de crear peligro el Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid manda con claridad y es el que da sensación de peligro de verdad.

Ha bajado el ritmo del partido y eso lo aprovecha el Rayo Vallecano para forzar jugadas a balón parado que es la única forma en la que ha inquietado al Atlético de Madrid.

Isi es el que asume el liderazgo en el Rayo Vallecano. Lo ha intentado con un disparo lejano que se ha ido fuera.

Falló Alemao. Gran pase filtrado a la espalda de la defensa del Atlético de Madrid, Fran Pérez la puso, pero Alemao, incomodado por Hancko, no pudo rematar bien.

Otra ocasión clara para el Atlético de Madrid, pero esta vez Julián Álvarez ha mandado alto el pase medido de Nahuel Molina.

Menudo zapatazo del lateral zurdo del Rayo Vallecano que la ha colocado en la escuadra de la portería de un Jan Oblak que no pudo hacer absolutamente nada.

Primeros 45 minutos muy entretenidos entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Fue mejor el equipo rojiblanco que tuvo mejores ocasiones. Julián Álvarez adelantó al Atleti, pero Chavarría con un golazo desde fuera del área hizo el empate a uno cuando se iba a llegar al descanso.

Comienza la segunda parte en el Estadio Metropolitano. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.

Lo intenta Griezmann con un disparo que se marcha desviado. Más dominador el Atlético de Madrid en este inicio de segunda parte.

Tangana en el área del Rayo Vallecano porque los jugadores del conjunto de la franja han querido levantar a Marcos Llorente que se dolía en el suelo.

La que ha fallado Iso. Menudo paradón de Oblak. Balón muerto en el área, tras mal despeje de Barrios, y el portero salva al equipo de Simeone.

Ha cambio el ritmo el Atlético de Madrid y ha tenido la oportunidad de marcar por medio de Nico González pero el cabezazo del futbolista del Atleti se marchó fuera.

La ha tenido Giuliano Simeone, pero Lejeune se rehace de su error y evita el gol del argentino.

El extremo se queda sólo delante de Oblak al que recorta y marca a puerta vacía. Un gol que ha sido validado tras revisión en el VAR,

Le ha durado poco la alegría al Rayo Vallecano. Empata el Atlético de Madrid por medio de Julián Álvarez.

Un triunfo que permite al Atlético de Madrid colocarse con nueve puntos en la clasificación de LaLiga, mientras que el Rayo Vallecano se queda con sólo cinco puntos en la tabla de Primera división.

Victoria del Atlético de Madrid por 3-2 frente al Rayo Vallecano gracias a un hat-trick de Julián Álvarez. Fue un encuentro alocado y lleno de alternativas en el que el Rayo Vallecano se mostró muy combativo y sin dar muestras de rendición en ningún momento.

La crónica del partido de la victoria del Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano por 3-2.

En este instante damos por terminada la retransmisión del partido entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano que ha finalizado con victoria del equipo rojiblanco por 3-2. Les damos las gracias por acompañarnos durante el encuentro y les invitamos a seguir el resto de la actualidad informativa en www.estadiodeportivo.com . ¡Buenas noches!

