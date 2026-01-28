Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: resultado, resumen y goles
Victoria del Atlético de Madrid en un partido lleno de alternativas y alocado en la segunda parte en el que marcó la diferencia Julián Álvarez que marcó los tres goles que dan un respiro al equipo de Diego Pablo Simeone que sufrió mucho contra un Rayo Vallecano combativo y que nunca se rindió
At. Madrid
Rayo
Minuto a minuto
¡Final del partido!
Victoria del Atlético de Madrid por 3-2 frente al Rayo Vallecano gracias a un hat-trick de Julián Álvarez. Fue un encuentro alocado y lleno de alternativas en el que el Rayo Vallecano se mostró muy combativo y sin dar muestras de rendición en ningún momento.
Un triunfo que permite al Atlético de Madrid colocarse con nueve puntos en la clasificación de LaLiga, mientras que el Rayo Vallecano se queda con sólo cinco puntos en la tabla de Primera división.
7 minutos de descuento.
Golazo de Julián Álvarez con un disparo desde fuera del área.
Dispara Giuliano Simeone al larguero cuando estaba totalmente sólo.
Le ha durado poco la alegría al Rayo Vallecano. Empata el Atlético de Madrid por medio de Julián Álvarez.
Remate de cabeza de Giuliano Simeone, Batalla no puede despejar, deja el balón muerto y Julián Álvarez remacha a gol.
¡Gol de Álvaro García!
El extremo se queda sólo delante de Oblak al que recorta y marca a puerta vacía. Un gol que ha sido validado tras revisión en el VAR,
Gol anulado a Álvaro García por fuera de juego que está siendo revisado.
Nueva oportunidad del Rayo Vallecano con una internada por banda derecha que no consiguió rematar Isi.
Casi marca un golazo Balliu. Su disparo se marchó por muy poco.
La ha tenido Giuliano Simeone, pero Lejeune se rehace de su error y evita el gol del argentino.
Partido parado por un golpe que ha recibido Batalla.
Ha cambio el ritmo el Atlético de Madrid y ha tenido la oportunidad de marcar por medio de Nico González pero el cabezazo del futbolista del Atleti se marchó fuera.
La que ha fallado Iso. Menudo paradón de Oblak. Balón muerto en el área, tras mal despeje de Barrios, y el portero salva al equipo de Simeone.
Antes hubo amarilla a Kokei
Tangana en el área del Rayo Vallecano porque los jugadores del conjunto de la franja han querido levantar a Marcos Llorente que se dolía en el suelo.
Hernández Hernández, árbitro del partido, habla con los dos capitanes.
Lo intenta Griezmann con un disparo que se marcha desviado. Más dominador el Atlético de Madrid en este inicio de segunda parte.
Comienza la segunda parte en el Estadio Metropolitano. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Final de la primera parte.
Primeros 45 minutos muy entretenidos entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Fue mejor el equipo rojiblanco que tuvo mejores ocasiones. Julián Álvarez adelantó al Atleti, pero Chavarría con un golazo desde fuera del área hizo el empate a uno cuando se iba a llegar al descanso.
¡Golazo de Chavarría!
Menudo zapatazo del lateral zurdo del Rayo Vallecano que la ha colocado en la escuadra de la portería de un Jan Oblak que no pudo hacer absolutamente nada.
Últimos minutos de la primera parte. Se mantiene el 1-0 a favor del Atlético de Madrid.
Otra ocasión clara para el Atlético de Madrid, pero esta vez Julián Álvarez ha mandado alto el pase medido de Nahuel Molina.
Falló Alemao. Gran pase filtrado a la espalda de la defensa del Atlético de Madrid, Fran Pérez la puso, pero Alemao, incomodado por Hancko, no pudo rematar bien.
Isi es el que asume el liderazgo en el Rayo Vallecano. Lo ha intentado con un disparo lejano que se ha ido fuera.
Ha bajado el ritmo del partido y eso lo aprovecha el Rayo Vallecano para forzar jugadas a balón parado que es la única forma en la que ha inquietado al Atlético de Madrid.
No termina de encontrar la forma de crear peligro el Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid manda con claridad y es el que da sensación de peligro de verdad.
Aprieta el Rayo Vallecano a través de centros de Isi que han sido despejados por Oblak. El balón cayó en los pies de Lejeune que disparó muy alto.
Primeros acercamientos del Rayo Vallecano en el ecuador de la primera parte.
Intenta despertar el Rayo Vallecano, pero por el momento no encuentra la forma de crear peligro a un Atlético de Madrid que ha salido mejor al partido y ha conseguido ya ventaja gracias al gol de Julián Álvarez.
¡Gol de Julián Álvarez!
Centro de Marcos Llorente y el argentino remata con la pierna izquierda para batir a Batalla y poner el 1-0 en el marcador.
Atlético de Madrid 1-0 Rayo Vallecano
Casi marca Griezmann.
Buena conducción del francés que se mete en el área, pero el disparo escorado es desviado por Batalla, que estaba bien colocado.
Se mantiene el empate a cero.
Sin ocasiones de gol por el momento pero muy fluido el Atlético de Madrid con el balón. El Rayo Vallecano apuesta por robar en posiciones altas.
Se duele Marcos Llorente por un pisotón fortuito de Unai López. Puede seguir sin ningún problema el futbolista del Atlético de Madrid.
Ha comenzado fuerte el Atlético de Madrid. Busca dominar y atosigar a un Rayo Vallecano que está algo incómodo.
Comienza el partido.
Todo preparado para el comienzo del partido. Estos son los onces titulares de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Javi Galán; Koke, Gallagher, Pablo Barrios; Marcos Llorente, Griezmann y Julián Álvarez.
Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Jozhua, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Ratiu, Isi, Fran Pérez; y Alemao.
El Rayo Vallecano visita uno de sus campos imposibles en LaLiga ya que no gana en el terreno de juego del Atlético de Madrid desde el año 1999 cuando lo hizo por 0-2.
Tanto el Atlético de Madrid como el Rayo Vallecano se encuentran ultimando su calentamiento en el Estadio Metropolitano.
Otra de las grandes novedades en el Atlético de Madrid es el regreso de Álex Baena a la convocatoria después de que el futbolista se haya recuperado de la lesión que sufrió hace unas semanas y también de la operación de apendicitis.
Partido especial para Sergio Camello, actual delantero del Rayo Vallecano y que será suplente, ya que el futbolista se formó en la cantera del Atlético de Madrid.
Camello considera que el Estadio Metropolitano y el Atlético de Madrid es su casa ya que entró en el club a los 9 años.
Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, también ha hablado en Movistar+ LaLiga.
El Rayo lleva mucho tiempo sin ganar al Atlético de Madrid. "Es un dato importante que habla de la dificultad de ganar a este equipo. Trataremos de ganar para volver a la senda de la victoria que es importante".
Apuesta por Alemao como delantero titular. "Tenemos una frecuencia alta de partidos y ya dije que cuando sucede esto, hay que tener en cuenta la gestión de los dolores que van apareciendo. Los que inician hoy son los adecuados".
No le da importancia al punto que separan a Atleti y Rayo en la clasificación de LaLiga. "Esto acaba de empezar. Y los comienzos son complicados, porque todo el mundo está con las orejas tiesas. Este año se confirma que cada vez es más competitiva LaLiga. Si estamos pegados al Atlético todo el año será un buen dato para nosotros".
Falta de gol en el Rayo Vallecano. "Es reiterar lo de siempre. Venimos ya en la anterior temporada demostrando que queremos atacar lo máximo que podamos, pero convertir el gol es lo más complejo que hay en el fútbol. Generar volumen es importante".
Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha hablado en Movistar+ LaLiga.
Ve mejoría en los últimos partidos a pesar de los resultados. "Necesitamos crecer en el camino como hicimos ante el Liverpool, el Villarreal, incluso ante el Mallorca. El equipo mejoró. Esperamos seguir en esa línea sabiendo que tenemos un rival que juega bien y tiene una presión muy alta".
Apuesta por Nahuel Molina y Javi Galán. "Con la presencia de Galán y Molina por los costados vamos a tener mas frescura. Giuliano y Nico venían jugando muchos minutos. A confiar en el equipo".
Explica cómo está Julián Álvarez que se enfadó tras ser cambiado en el partido contra el Mallorca. "No hace falta hablar. Los jugadores se enojan y es normal. Todos nos enojábamos cuando éramos futbolistas y nos sacaban del campo, pero hay un entrenador que busca lo mejor para el equipo".
En el Rayo Vallecano, por su parte, destaca la presencia de Jozhua en el centro de la defensa y la banda derecha reforzada por Balliu y Ratiu.
Titularidad para Alemao como delantero centro.
La gran novedad en el Atlético de Madrid es la entrada de Mahuel Molina en le lateral derecho. También vuelve a jugar Hancko para reforzar el centro de la defensa. Por otro lado, Marcos Llorente pasa, a priori, a una posición más ofensiva.
En la punta del ataque, Griezmann acompaña a Julián Álvarez.
Estos son los once futbolistas elegidos por Iñigo Pérez. La alineación del Rayo Vallecano también está confirmada.
Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Jozhua, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Ratiu, Isi, Fran Pérez; y Alemao.
Alineación titular del Atlético de Madrid, confirmada. Por estos once futbolistas apuesta Diego Pablo Simeone.
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Javi Galán; Koke, Gallagher, Pablo Barrios; Marcos Llorente, Griezmann y Julián Álvarez.
En el capítulo de bajas, el Atlético de Madrid no puede contar con los lesionados José María Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada ni tampoco con Alexander Sorloth que está sancionado por su expulsión en el partido contra el Mallorca.
El Rayo Vallecano sólo tiene las bajas de Luiz Felipe, Abdul Mumin y Randy Nteka, los tres lesionados.
El Rayo Vallecano, por su parte, llega a este partido contra el Atlético de Madrid aún más necesitado que su rival ya que sólo suma 5 puntos en 5 partidos disputados. El equipo madrileño perdió en el último partido liguero contra Osasuna por 2-0.
El equipo que entrena Iñigo Pérez no gana en LaLiga desde la jornada 1 cuando derrotó al Girona.
El Atlético de Madrid llega a este partido contra el Rayo Vallecano después de haber firmado una mala semana pasada. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone cayó derrotado contra el Liverpool en Champions League y posteriormente no pudo pasar del empate a uno contra el Mallorca en LaLiga.
El Atleti sólo suma 6 puntos en 5 partidos en LaLiga y se está quedando descolgando de Real Madrid y FC Barcelona que lideran, sin tropezar prácticamente, la clasificación de Primera división. Es por ello que el Atlético de Madrid necesita ganar.
¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. Un encuentro en el que hay mucho en juego ya que los dos equipos están obligados a ganar después de un arranque de campeonato algo irregular y que está lejos de las expectativas que habían generado durante este verano.
El Atlético de Madrid necesita la victoria para no quedarse aún más descolgado de la lucha por la pelea por el título de campeón, mientras que el Rayo Vallecano está obligado a ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.
Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan, a partir de las 21:30 horas en el Estadio Metropolitano, en unos de los partidos más interesantes de la jornada 6 de LaLiga ya que se miden dos de los equipos españoles que juegan en competiciones europeas en la actual temporada. Un encuentro que afrontan ambos con la obligación de ganar para no comenzar a quedarse descolgado de los puestos cabeceros de la clasificación de Primera división.
El Atlético de Madrid llega a este partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano con la necesidad de lograr un triunfo después de un inicio de temporada muy pobre. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone sólo ha sumado 6 puntos en los primeros 5 encuentros ligueros lo cual le ha hecho descolgarse del Real Madrid y FC Barcelona en la pelea por el título de campeón de LaLiga y también del Villarreal CF que se ha convertido en el máximo favorito para terminar en la tercera posición de Primera división.
El Atlético de Madrid necesita también la victoria para quitarse el mal sabor de boca de la semana pasada en la que perdió contra el Liverpool en la UEFA Champions League y sólo pudo empatar frente al RCD Mallorca en el pasado partido de LaLiga.
En lo estrictamente deportivo, el Atlético de Madrid no puede contar con los lesionados José María Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada. Tampoco podrá jugar Alexander Sorloth que fue expulsado en el partido contra el RCD Mallorca. La gran novedad es el regreso de Álex Baena.
Por su parte, el Rayo Vallecano afronta este partido contra el Atlético de Madrid con la necesidad de reencontrarse con la victoria la cual no consigue en LaLiga desde la primera jornada cuando ganó al Girona FC. El equipo que entrena Íñigo Pérez sólo ha sumado 5 puntos en sus 5 primeros encuentros ligueros y se está quedando descolgando en la pelea por la clasificación europea y está cerca de las posiciones de descenso.
El Rayo Vallecano no puede contar en este partido contra el Atlético de Madrid con los lesionados Luiz Felipe, Abdul Mumin y Randy Nteka. No hay sancionados.
De este modo, se espera que Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, apueste por una alineación inicial bastante reconocible cimentado en los futbolistas que vienen siendo titulares en este arranque de temporada.
El árbitro de este partido de la jornada 6 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano es Alejandro José Hernández Hernández, del colegio canario. Estará asistido desde el VAR por Daniel Jesús Trujillo Suárez.