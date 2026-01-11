Barcelona - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV la final de la Supercopa de España 2026

FC Barcelona y Real Madrid se ven las caras en la primera final del año, la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. El primer título español de la temporada, que tiene un peso moral enorme, servirá un cierre de semana de grandes emociones

El primer título del año está en juego, el fútbol español busca al campeón de campeones y por ello, en el King Abdullah Stadium de Jeddah, Arabia Saudí, FC Barcelona y Real Madrid se disputarán la Supercopa de España 2026.

En una semana donde han coincidido la jornada 19 de LaLiga y el torneo de cuatro equipos, la gran final tendrá reservada un horario específico para no coincidir con ningún otro encuentro del primer nivel español.

Con algo más de descanso tras superar al Athletic Club con goleada incluida, el conjunto azulgrana de Hansi Flick llega como favorito ante un Real Madrid que, con gran esfuerzo y por detalles mínimos, eliminó al Atlético de Madrid, reflejando aún más dudas sobre el ya cuestionado proyecto de Xabi Alonso.

A pesar de todo, un ‘Clásico’ siempre es una cita imprevisible, más aún con un título en juego, por lo que la noche del domingo llega con espectáculo asegurado y dos equipos que pueden cambiar la trayectoria de sus temporadas en función del resultado.

Barcelona - Real Madrid: fecha y horario de la final de la Supercopa de España 2026

El partido correspondiente a la final de la Supercopa de España de 2026 que enfrenta a Barcelona y Real Madrid en el King Abdullah Stadium de Jeddah, Arabia Saudí, está programado para el domingo, 11 de enero, a partir de las 20.00 horas. Este partido no coincidirá con los encuentros de la jornada 19 de LaLiga, que dejan libre la noche para no dar competencia televisiva a la final.

¿Dónde ver en directo en televisión la final de la Supercopa de España 2026 que enfrentará a Barcelona y Real Madrid?

El Barcelona - Real Madrid en la final de la Supercopa de España será ofrecido bajo demanda a través del servicio prestado por Movistar, gracias a sus canales 'Movistar+' y 'Movistar+ LaLiga'. Para poder acceder a su emisión será necesario disponer de una suscripción activa a su servicio de televisión.

¿Cómo seguir online el Barcelona - Real Madrid, encuentro de la final de la Supercopa de España 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Barcelona - Real Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del King Abdullah Stadium de Jeddah, Arabia Saudí. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.