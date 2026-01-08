El detalle del Racing de Santander pensando en la Copa del Rey

El cuadro cántabro publicó este pasado miércoles los precios de las localidades y no le cobrará a sus abonados oro y plata. Además, el resto de abonados tendrá un cuarenta por ciento de descuento

El Racing de Santander fue este pasado miércoles uno de los agraciados con uno de los equipos más atractivos del sorteo de la Copa del Rey. Al Racing de Santander le tocará medirse en los octavos de final al líder de LaLiga EA Sports, el Barcelona de Hansi Flick.

Será curioso cuanto menos, ver a los actuales líderes de Primera y Segunda medirse en la Copa del Rey ya que los cántabros ya han demostrado que pueden superar a un rival de categoría superior como pasó en la ronda anterior con el Villarreal.

El Racing de Santander no quiere estar solo en El Sardinero

El encuentro de octavos de final entre Racing de Santander y Barcelona aún no tiene una fecha y lo único que se sabe hasta el momento es que esta será entre el 13 y el 15 de enero. A pesar de esto, el Racing de Santander ya ha lanzado su campaña para la venta de entradas en el choque ante los culés.

Desde el Racing de Santander se ha apostado claramente por ver un Sardinero con una gran entrada como primer paso para tratar de dar la sorpresa ante el Barcelona. En primer lugar, el Racing de Santander no le cobrará nada a sus abonados oro y plata, además, el resto de abonados tendrá un descuento del 40 por ciento en el precio de sus localidades.

Los precios de la entradas en el partido entre Racing de Santander y Barcelona

El Racing de Santander lanzó este pasado miércoles los precios para recibir al Barcelona en El Sardinero. Estos van desde los 70 euros en la tribuna oeste a los 30 en la gradona y en preferencia sur. Además, las personas con movilidad reducida tendrán un precio de 26 euros. Estas cantidades son para los adultos. Si nos vamos ya a las categorías de junior e infantil, los precios más bajos son de 18 y 12 euros respectivamente. Por tanto, parece que el Racing de Santander ha primado ver un gran ambiente en las gradas y no encontrarse con el 'abandono' de sus aficionados.

El Racing de Santander informó de que los abonados tendrán su asiento reservado hasta las 23:59 del sábado 10 de enero. En relación al proceso de venta, los cántabros informaron del siguiente modo en el comunicado publicado en su web: "A las 11:00 de mañana jueves, 8 de enero, comenzará la venta tanto en la taquilla física de El Sardinero como a través del Portal del Abonado. Cada abonado (Oro, Plata y el resto) podrá comprar una única entrada adicional sin descuento hasta fin de existencias. Los Simpatizantes, por su parte, podrán adquirir únicamente su localidad (también hasta fin de existencias)".

Sobre el proceso de cesión de abonos para aquellos aficionados que no puedan acudir al duelo entre Racing de Santander y Barcelona, desde el club santanderino se informó que: "Aquellos abonados Oro y Plata que no puedan acudir al partido de Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona y deseen ceder su asiento podrán hacerlo, en las condiciones habituales, desde mañana jueves 8 a las 11:00 hasta 24 horas antes del comienzo del encuentro del torneo del KO. En este caso, debido a la altísima demanda, no podrá revertirse la cesión. En el momento en el que se realice la localidad se pondrá directamente a la venta".