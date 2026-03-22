Muere un aficionado del Racing de Santander tras una discusión con, supuestamente, un seguidor del Albacete

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el triste suceso se produjo tras una discusión con la otra persona que al parecer era aficionado del Albacete aunque santanderino. Ambos equipos se midieron este pasado sábado

Triste noticia la que ha sacudido el mundo del deporte en general y del fútbol en concreto. Según han informado este mismo domingo la Delegación del Gobierno de Santander, en la tarde de este pasado sábado se produjo una discusión entre un aficionado del Racing de Santander y otro, según siempre la citada fuente, del Albacete en la capital cántabra. Esta discusión acabó con la muerte del primero tras una agresión del segundo. La Policía Nacional, tras los avisos en torno a las 16:00 horas de este pasado sábado, se personó en el lugar de los hechos cuando fue informada de una agresión en una calle de Santander. La agresión se habría producido cuando el aficionado del Racing de Santander se dirigía al Sardinero para presenciar el partido de los cántabros ante el Albacete.

Muere un aficionado del Racing de Santander en una discusión

Tras el aviso recibido por la Policía Nacional, dotaciones del cuerpo se trasladaron al lugar de los hechos en la plaza Simón Cabarga donde se encontraron a dos hombres que asistían a un tercero que estaba tumbado en la calle con una herida sangrante a la altura de la cabeza. Los servicios médicos que también se desplazaron hasta el lugar de los hechos para asistir a este aficionado del Racing de Santander del que ha trascendido que tenía 52 años y que su nombre era Mariano Gutiérrez Lois, asistieron en primera instancia al hombre para luego trasladarlo al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El herido falleció posteriormente.

La Policía Nacional mientras tanto identificó a las personas que se encontraban en el lugar y entre ellas se encontraba el presunto agresor del que se ha apuntado que es aficionado del Albacete. Esta persona fue trasladada a dependencias policiales y mientras, la Policía Nacional sigue practicando diligencias para cerrar el atestado antes de que el detenido pase a disposición del juez. Se prevé que el detenido pase mañana lunes a disposición judicial. Los hechos sucedidos han sido puestos en conocimiento de la Oficina Nacional de Deportes.

Una noticia triste con el Racing de Santander - Albacete de fondo

Este hecho se produjo el mismo día que Racing de Santander y Albacete se enfrentaban en el transcurso de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en un encuentro que terminó con triunfo manchego por 0-4. Desde ESTADIO Deportivo condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia en el mundo del deporte en general y por supuesto en el mundo del fútbol, tanto dentro como fuera del mismo. El fútbol debe ser una fiesta y la única 'batalla' que se debe producir debe ser dentro del césped con el árbitro impartiendo justicia. Una vez que el árbitro pite, debe reinar el respeto y la paz entre aficionados.