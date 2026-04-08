El Racing recupera a sus estrellas justo a tiempo para el duelo por el liderato

Íñigo Sainz-Maza y Juan Carlos Arana regresan al Racing con la ilusión de reforzar al equipo de cara al duelo decisivo contra el Almería

Íñigo Sainz-Maza regresó este miércoles a las sesiones grupales tras superar una lesión leve en los isquiotibiales del muslo derecho sufrida la pasada semana en el Ibercaja Estadio de Zaragoza. El centrocampista se perdió los compromisos ante el Sporting y el Andorra, pero su recuperación ha sido favorable y ya se entrena con normalidad junto a sus compañeros, mostrando buena disposición física.

Arana, la esperanza ofensiva del Racing

Juan Carlos Arana, delantero canario del Real Racing Club, está a punto de reincorporarse tras recuperarse de su lesión muscular en los isquiotibiales en el Centro de Medicina Deportiva RX2 de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Se espera que pueda formar parte de la convocatoria para el duelo ante el Almería, partido crucial por el liderato en LaLiga Hypermotion. Mientras tanto, otros jugadores como Mantilla continúan en proceso de recuperación y probablemente no lleguen a tiempo.

El Racing, bajo presión

El Racing llega a este tramo de la temporada con una dinámica complicada, habiendo perdido tres de sus últimos cuatro partidos y encajado 17 goles en seis encuentros recientes, de los cuales 13 fueron en los últimos cuatro. Esto ha generado dudas entre la afición, que teme repetir los fantasmas de campañas anteriores. A pesar de todo, el equipo sigue liderando la clasificación, aunque con solo un punto de ventaja sobre el Almería.

Duelo directo por el liderato

El choque del próximo domingo contra la UD Almería será decisivo, ya que una derrota significaría perder la primera posición y depender de resultados ajenos. Tras este partido, los cántabros solo tendrán otro enfrentamiento directo ante el Málaga, además de encuentros complicados frente a Real Sociedad B, Ceuta, Huesca, Leganés, Valladolid y Cádiz, lo que hace que cada partido cuente en la recta final de la temporada.

Seguimiento del resto del plantel

El primer equipo también contó con la presencia de jugadores del filial, como Carlos Sánchez, Calera, Sergio Martínez, Chino y Diego Díaz, quienes se ejercitaron bajo la supervisión del cuerpo técnico. Por su parte, Facu González y Mantilla continúan con sus recuperaciones; mientras que Sainz-Maza y Arana tienen opciones de volver a la convocatoria en función de su evolución. Jorge Salinas cumplirá sanción tras la expulsión ante el Andorra.

Rehabilitación especializada

Arana se ha recuperado en un centro especializado en Madrid, similar al que utilizaron otros futbolistas del Racing en temporadas anteriores, como Álvaro Mantilla y Aitor Buñuel, lo que ha permitido que el delantero llegue en buenas condiciones físicas y mantenga la confianza de José Alberto López para los próximos compromisos.