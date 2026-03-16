Ancelotti explica el cambio del Real Madrid: "La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes como las de Kroos y Nacho"

El exentrenador del conjunto blanco y actual técnico de Brasil ha repasado la actualidad del equipo de Arbeloa y cómo lo ve desde que salió del club, con movimientos en la plantilla que han resultado relevantes con el paso de las temporadas

Ancelotti dijo adiós al Real Madrid tras una exitosa etapa con titulos como las tres Champions o dos Ligas conseguidas, entre otros. Tras su salida en 2025, el técnico italiano se hizo cargo de la selección con Brasil, con la que está a falta de unos meses de afrontar su primer gran campeonato, como es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En este sentido, el exentrenador del conjunto blanco ha querido repasar el momento del equipo de Arbeloa y el cambio que ha tenido el club, en el ámbito deportivo, desde su marcha, con movimientos importantes en la plantilla desde entonces.

Ancelotti se reafirma con su decisión de firmar con Brasil

De esta manera, Ancelotti ha concedido una entrevista, para el Diario Marca, en la que ha dejado clara la idea que tuvo de firmar con Brasil: "No dudé. La verdad es que la vieja escuela brasileña ha reaccionado un poco a los entrenadores extranjeros, pero como he dicho el recibimiento ha sido fantástico por parte de todo el mundo. Tengo muy buena relación con los entrenadores que trabajan aquí, por ejemplo en Palmeiras, Flamengo o en Bahía. Hablo mucho con ellos porque creo que me pueden ayudar a buscar jugadores ya que muchos están en Europa, pero otros están jugando aquí".

Sin embargo, Ancelotti sigue muy presente en la memoria del madridismo, por lo que fue preguntado si echaba de menos la vida en el conjunto blanco y en la capital de España: "Vivo tranquilamente porque cada momento tiene su etapa. Tengo recuerdos fantásticos del muy largo período en el Madrid y un cariño extraordinario por el club y por la gente que trabaja allí. Ahora estoy en otro proyecto y lo vivo con la misma intensidad. Cuando el Madrid juega un partido estoy pendiente, no solo para ver a los brasileños, también para ver al Madrid y ayudar a que gane". Sobre si habla con gente del club, el técnico de Brasil afirmó que "sí, a veces. Después del partido contra el Manchester City felicité al club y al presidente. Hablo también con los jugadores. El otro día hablé con Rodrygo para ver cómo estaba. Tengo contacto, sí".

Ancelotti alaba la figura de Vinicius

Por otro lado, Ancelotti habló de la figura de Vinicius: "Vinicius nunca ha fallado en los partidos importantes. No recuerdo una semifinal o unos cuartos donde Vini haya fallado. Puede ser que Vinicius se enfadase en Valencia y se saliese del partido, pero en los partidos importantes nunca lo ha hecho. Estoy convencido de que va a hacer un gran Mundial si está en la convocatoria. Vinicius es brasileño, tiene el carácter de un brasileño. El brasileño es una persona con alegría, muy humilde, todavía no he encontrado una persona arrogante ni en la CBF ni en ninguna de las personas brasileñas que conozco. Vinicius es humilde, alegría y con un talento extraordinario".

Por último, Ancelotti explicó el por qué del cambio que ha dado el Real Madrid desde que salió del club: "El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario, ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que tiene que meter carácter, personalidad y ejemplo. Eso no se hace con un clic, necesita tiempo. La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes como la de Kroos y Nacho, un ambiente diferente. Mbappé lo hizo fantásticamente, haciendo 50 goles más o menos y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y cuando cambias algo, no siempre puede salir bien".