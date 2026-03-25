Vicente del Bosque admite su mayor error: "No llevar a Raúl al Mundial fue un pesar"

Vicente del Bosque, exseleccionador de España, ha reconocido el error que más le marcó durante su etapa al frente de 'La Roja' al dejar fuera a Raúl González del Mundial de Sudáfrica 2010, mientras el exdelantero del Real Madrid ha respondido mostrando respeto y cercanía en un reencuentro celebrado en Madrid

Vicente del Bosque volvió a referirse a una de las decisiones más debatidas de su etapa al frente de la Selección española. Durante un acto celebrado en Madrid, el técnico salmantino reconoció que la ausencia de Raúl González en el Mundial de 2010 sigue siendo un asunto que le genera cierto pesar.

El exseleccionador hizo autocrítica al recordar aquel momento y admitió que, como cualquier entrenador, ha cometido errores a lo largo de su carrera. En ese contexto, señaló directamente la no convocatoria del exdelantero del Real Madrid como una de las decisiones que más le han marcado, pese a que el torneo terminó con el mayor éxito en la historia de la Selección.

La ausencia de Raúl en Sudáfrica, una decisión que dejó huella

La convocatoria para el Mundial de Sudáfrica estuvo rodeada de un gran debate mediático, especialmente por la ausencia de Raúl, que durante años había sido uno de los referentes del equipo nacional. Finalmente, Del Bosque apostó por un grupo que acabó proclamándose campeón del mundo, aunque eso no ha evitado que con el paso del tiempo haya reflexionado sobre aquella decisión.

Durante el acto, el técnico dejó claro el aprecio que siempre ha tenido por el delantero: “Era el jugador que más queríamos de todos”. Sin embargo, también reconoció que no haber contado con él en ese momento es algo que todavía recuerda, afirmando que “más pesar que ese no hay”.

Raúl destaca el respeto mutuo tras aquella decisión

Por su parte, Raúl González restó importancia a lo ocurrido y dejó claro que la relación con Del Bosque nunca se vio afectada. El exfutbolista explicó que ambos ya hablaron en su momento sobre la decisión y que todo quedó aclarado entonces.

“Hay un cariño y respeto muy grande”, señaló, subrayando que no guarda ningún tipo de rencor hacia el técnico. Además, quiso poner en valor la figura de Del Bosque en un acto en el que ambos coincidieron junto a otros nombres históricos del fútbol español.

La respuesta del exdelantero refleja la normalidad con la que ambos han gestionado con el paso del tiempo una situación que en su momento generó una gran repercusión.

Un contexto de cambio en la Selección española

La no convocatoria de Raúl se produjo en un momento de transición dentro de la Selección, que venía de conquistar la Eurocopa de 2008 y comenzaba a consolidar un nuevo bloque de jugadores. El delantero, que poco después iniciaría su etapa en el Schalke 04, quedaba fuera de un grupo que acabaría marcando una época.

Aunque la decisión fue cuestionada en su momento, el éxito en Sudáfrica reforzó la apuesta de Del Bosque. Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido al técnico revisar aquel episodio con una perspectiva más personal que deportiva.

España mira al Mundial 2026 con ambición

El encuentro también sirvió para analizar la situación actual de la Selección española, ahora dirigida por Luis de la Fuente. Entre los asistentes, como Javier Clemente o José Antonio Camacho, hubo coincidencia en que España sigue siendo una de las Selecciones con opciones en las grandes competiciones.

Clemente se mostró convencido de que el equipo puede competir con cualquiera, mientras que Camacho matizó que el rendimiento final dependerá en gran medida de los cruces. En cualquier caso, ambos coincidieron en situar a España entre los principales aspirantes al título del Mundial.