Zubimendi confiesa cómo está siendo la convivencia con cuatros porteros en la selección española

El jugador del Arsenal pasó por rueda de prensa y repasó todos los temas candentes de la selección española: la convocatoria, su competencia con Rodri e, incluso, comparó La Liga EA Sports con la Premier League

Zubimendi ha sido uno de los que ha comparecido en rueda de prensa este miércoles.IMAGO

Martín Zubimendi, centrocampista de la selección española, afirmó que es compatible sobre el campo con su compañero Rodri Hernández, aunque puntualizó que el equipo, a las órdenes de Luis de la Fuente, no suele jugar con dos "pivotes puros".

Así, lo indicó el jugador del Arsenal durante un acto de patrocinio celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, aunque remarcó que, de hacerlo, sería compartir minutos con un futbolista "de talla mundial".

"Sí, me imagino que sí somos compatibles. En la selección no es habitual jugar con dos pivotes puros pero jugar con Rodri sería hacerlo con alguien de talla mundial, un Balón de Oro", narró.

Cuestionado por el debate de la portería y por cómo están llevando en el vestuario la convocatoria de cuatro porteros (Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García), aseguró que dicha circunstancia no altera nada el ambiente del grupo y que no existe ninguna polémica dentro del equipo: "A mi me parece bien. En otros puestos también se ha hecho. Hay una gran exigencia. Es más ruido de fuera que lo que hay aquí. Estamos muy contentos".

Cuestionado por su experiencia esta temporada en Inglaterra y sobre su fortaleza respecto a la liga española, no se mostró claro a la hora de decantarse por una u otra tras los recientes resultados en la Liga de Campeones: "No tengo una respuesta clara. En la primera fase fue más de los equipos ingleses y ahora los españoles. Esto va de ganar la Champions".

Por último, pese a las bajas que afectan al combinado nacional, Zubimendi no se mostró preocupado y elogió la calidad de los jugadores españoles a pocos meses de la disputa del Mundial 2026: "Aquí en España tenemos grandes jugadores. Cuando se acerque el Mundial tendremos esa preocupación pero ahora no se nota tanto", concluyó.

La RFEF le manda un mensaje a Thiago Pitarch y Mosquera

Otro de los que ha tomado la voz en la rueda de prensa ha sido Aitor Karanka, Director de Desarrollo de España. Y lo ha hecho para agradecerle el "compromiso" mostrado por los jugadores Thiago Pitarch, del Real Madrid, y del defensa Cristhian Mosquera, del Arsenal, por querer vestir la camiseta de la selección española.

Karanka valoró el "compromiso" de ambos futbolistas, ya que pese a poder ir con Marruecos en el caso de Pitarch y con Colombia en el caso de Mosquera, han decidido acudir a la llamada de la selección española sub-19 y de la absoluta, respectivamente: "Thiago es el ejemplo de lo que se está trabajando en la RFEF sobre compromiso. También con Mosquera en la absoluta, pese a que pueden recibir llamadas de otras selecciones, se ven identificados con España. Agradecemos ese compromiso. El reflejo de la absoluta es el nivel de compromiso de los jugadores cada vez que vienen aquí. Thiago y Mosquera son dos ejemplos de ese compromiso".

Sobre esta misma cuestión, el propio Zubimendi se mostró muy contento con la decisión tomada por ambos futbolistas: "Muy contento con su elección, al final eso es algo muy personal y depende un poco de la educación que haya recibido cada uno en casa. Motiva que hayan decidido quedarse aquí".