Asensio explica su salida del Real Madrid: "Era un cambio que necesitaba"

El balear repasa su adiós al club blanco, su renacer en Turquía y su objetivo de volver a la Selección

Marco Asensio ha recuperado la sonrisa en Estambul. El futbolista balear, que vive un inicio de curso ilusionante en el Fenerbahçe, ha explicado en una entrevista al diario Marca los motivos reales que le llevaron a cerrar su etapa en el Real Madrid en el verano de 2023. Su salida, revestida de sorpresa en aquel momento, fue en realidad una decisión meditada y profundamente personal.

El exmadridista recordó que no hubo razones económicas ni deportivas detrás de su adiós a Chamartín. “No me arrepiento porque en mi último año conseguí el título que me faltaba, la Copa del Rey. Hay que saber irse de los sitios”, dijo. Asensio confesó que sentía el cariño de la afición, de Florentino Pérez y del cuerpo técnico, pero también intuía que había llegado la hora de abrir una nueva etapa. “Necesitaba un cambio en mi vida, en mi carrera… El Madrid siempre será mi casa, pero era el momento de probar algo nuevo”, insistió.

Un renacer necesario en Turquía

Tras un paso irregular por el PSG y una cesión fructífera en el Aston Villa, Asensio aterrizó este verano en el Fenerbahçe con la determinación de volver a sentirse protagonista. Con 14 partidos, seis goles y dos asistencias, el mallorquín se ha convertido en una pieza importante del ambicioso proyecto turco.

“Era un reto importante para mí y para mi carrera”, explicó. El extremo aseguró que el club le transmitió un plan deportivo firme y una presión competitiva que le recordó a la del Madrid. “Siempre quiero ganar y estoy acostumbrado a estar en grandes clubes. Este club tiene similitudes con el Real Madrid en la exigencia”.

El sueño de volver a la Selección

Asensio confesó que uno de sus objetivos innegociables es recuperar un hueco en la Selección española. El balear cree que Luis de la Fuente sigue sus pasos en Turquía y aspira a jugar su tercer Mundial. “Es un objetivo claro para mí. Tenía muy claro que el equipo al que fuera debía competir en Europa. Quiero alcanzar mi máximo nivel y que luego decida el seleccionador”.

Sobre lo que debe hacer para regresar a España, fue directo: “Seguir en esta línea. Dar mi máximo, ayudar con goles, asistencias y trabajo”.

La lesión que marcó su carrera y el adiós más íntimo a Florentino Pérez

El mallorquín también recordó la grave lesión que frenó su crecimiento y que le obligó a resetear su vida. “Fue un punto de inflexión. Me enseñó a cuidarme, a ser más autocrítico, a valorar mi entorno”, admitió.

Ya sobre su salida del Madrid, reveló un momento especial con Florentino Pérez antes de su despedida pública. “Tuvimos un momento íntimo precioso, los dos solos, hablando de la vida y de nuestras familias”, desveló.

Una escena que, como él reconoce, resume la conexión personal que siempre tuvo con el presidente.

Con su futuro ya relanzado en Turquía, Asensio encara 2025 con una ambición renovada: volver a sentirse decisivo y soñar con vestir de nuevo la camiseta de España.