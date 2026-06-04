La bomba final de Riquelme será de impacto mundial y apunta a ser Jürgen Klopp

La campaña electoral encara sus horas más decisivas con un cruce de intervenciones de los dos candidatos y muchos nombres de fichajes sobre la mesa; la corriente comienza a llevar inevitablemente al entrenador alemán, el gran deseado por el madridismo

La campaña electoral del Real Madrid entra en sus horas decisivas y todo hace pensar que Enrique Riquelme todavía guarda un cartucho de enorme calibre bajo el cinturón. Después de agitar la coctelera madridista con el anuncio de Erling Haaland, la sensación que recorre el entorno blanco en las últimas horas es que el candidato opositor prepara una última gran 'bomba' para la víspera de las elecciones. Y todas las pistas conducen hacia un mismo nombre: Jürgen Klopp.

El empresario alicantino lleva semanas insinuando que tiene cerrado un entrenador de primer nivel para liderar su proyecto deportivo. Sin embargo, su discurso ha ido evolucionando conforme avanzaba la campaña. En un primer momento, el empresario alicantino dio alguna pista admitiendo que su técnico estaba actualmente entrenando, en activo, una condición que parecía descartar automáticamente al alemán. Klopp abandonó los banquillos hace dos temporadas para asumir la dirección global de fútbol del grupo Red Bull y, por tanto, no encajaba en el perfil. Sin embargo, algo ha cambiado en las últimas horas.

El matiz que lo cambia todo

Durante su intervención en 'El Hormiguero', Riquelme dejó varias frases que han provocado una auténtica cascada de interpretaciones. La más llamativa llegó cuando fue cuestionado por el entrenador, deslizando que ha afinado el tiro ante la aportación y asesoramiento de Raúl González y Fernando Hierro en la parcela deportiva de su candidatura. Aunque no lo quiso expresar abiertamente, Riquelme vino a decir que el técnico elegido en un primer momento podría haber cambiado.

Del mismo modo, el presidente del Grupo Cox dio algunas pistas que solo sirven para alimentar la ilusión del madridismo. "Es un entrenador que ahora mismo quiere más al Real Madrid que antes", deslizó el empresario. Durante los últimos días, tanto Raúl como Hierro se han implicado públicamente en el proyecto electoral de Riquelme, dos figuras históricas del madridismo cuya presencia podría haber servido para convencer a determinadas personalidades del fútbol internacional de sumarse al proyecto. El propio candidato fue más allá al explicar que han modificado parte de su planificación inicial.

Según dejó entrever, la entrada en escena de Raúl y Hierro le habría llevado a reconsiderar algunas decisiones. "Teníamos un entrenador, pero la llegada de Raúl y Fernando Hierro ha revolucionado eso y están ejerciendo su jerarquía y profesionalidad. Ellos son del Real Madrid. La suerte que tenemos con ellos es que, esté quien esté, no van a permitir que nadie la haga daño al Real Madrid, ellos tienen la decisión acertada y están llevando en la parte deportiva al entrenador, están trabajando en un proyecto muy bonito", señaló durante su intervención. Y ahí es donde muchos empiezan a unir las piezas.

"La mayor estrella del mundo después de los jugadores del Madrid"

Las pistas continuaron acumulándose durante la entrevista. "No te puedo decir el nombre, pero igual te sirve con la mayor estrella del mundo después de los jugadores del Madrid", afirmó. La descripción encaja directamente a uno de los pocos entrenadores con dimensión global suficiente para competir mediáticamente con cualquier fichaje galáctico. "Si me das un par de días más estamos terminándolo. Va a ser muy ilusionante para el Real Madrid. Es probablemente lo que el madridismo y los socios quieren para el Real Madrid".

También dejó otra reflexión significativa. "Tiene que venir un entrenador con experiencia; basta de experimentos". Un mensaje que parece alejarse de perfiles emergentes y acercarse a técnicos contrastados, acostumbrados a gestionar vestuarios repletos de estrellas y a competir por todos los títulos. Pocos reúnen mejor esas condiciones que Klopp.

El alemán ganó la Champions League con el Liverpool, conquistó una histórica Premier League poniendo fin a tres décadas de espera en Anfield y está considerado como uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno.

El rumor ya llega a la COPE

La corriente de opinión ha crecido tanto durante las últimas horas que incluso ha alcanzado a algunos de los principales comunicadores deportivos del país. Juanma Castaño reconoció en El Partidazo de COPE que ya estaba recibiendo mensajes en esa dirección. "A mí me están diciendo justo ahora mismo que no descartemos que anuncie a Klopp", afirmó el periodista.

La lógica detrás de la teoría parece evidente. Si Riquelme ya había utilizado la carta de Haaland como principal reclamo electoral, resulta difícil imaginar un anuncio menor para cerrar la campaña. El candidato ha prometido que todavía quedan nombres por desvelar dentro de una estructura deportiva que comienza a ser espectacular. "En la candidatura daremos dos nombres, pero aparte se está creando un equipo envidiable", aseguró.

El golpe final, antes de las urnas

Las elecciones se celebran este domingo y todo apunta a que el viernes o el sábado podría llegar el último gran movimiento de campaña. Florentino Pérez ya ha enseñado la carta de Mourinho y esta noche acudirá como invitado al programa 'Horizonte', donde todo apunta a que revelará el gran fichaje de su proyecto, aunque no se descarta que utilice su intervención para desacreditar el acuerdo de su adversario con Haaland.

Por su parte, Riquelme ha sacado al gigante noruego -y aunque posteriormente su entorno lo haya desmentido-, él se mantiene firme y asegura que pagará el abono a todos los socios si no cumple su promesa electoral. Ahora solo le queda por descubrir quién ocupará el banquillo en su proyecto.

Entre guiños y cambios de discurso, los mensajes electorales comienzan a adquirir una dimensión mediática internacional y la sensación cada vez más extendida es que el candidato opositor prepara un anuncio de impacto mundial. En estos momentos, ningún nombre genera más consenso como posible bomba electoral que el de Jürgen Klopp.