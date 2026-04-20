Javier Tebas responde a Arbeloa tras las últimas quejas arbitrales: "Un día dice una cosa, luego dice otra..."

El presidente de LaLiga acudió al seminario 'Geopolítica y Deportes y no dudó en valorar las palabras del técnico del Real Madrid en las últimas semanas en las que cuestionaba las decisiones ante Girona y Bayern de Múnich en la Champions League

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ha mostrado en los últimos tiempos su descontento con las decisiones arbitrales que a su parecer, han perjudicado al cuadro blanco. Desde un penalti no señalado sobre Mbappé frente al Girona en la última jornada de Liga, hasta ciertas decisiones polémicas en la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

Ante tales quejas, Javier Tebas, presidente de LaLiga no dudó este mismo lunes en responder al técnico del Real Madrid en el seminario 'Geopolítica y Deportes'. Javier Tebas añadió al cambio de opinión de Arbeloa e invitó a los blancos a seguir compitiendo en Liga para tratar de pelearle el título al Barcelona: "Arbeloa ya lo oí. Un día dice una cosa, luego dice otra, luego... tal, hay otros que opinan otra cosa. Creo que el Real Madrid tiene que intentar seguir compitiendo, queda Liga, quedan puntos suficientes para... el Barcelona no va a ganar todo ni muchísimo menos, estoy convencido, y quedan puntos suficientes para seguir compitiendo".

Javier Tebas no duda, responde a Arbeloa y se acuerde de Florentino Pérez

Siguiendo sobre las quejas de Arbeloa en el Real Madrid, Javier Tebas habló del discurso del técnico de los blancos ante Girona y Bayern de Múnich: "Si habla del partido del Girona, el otro día con el Bayern decían del árbitro del Bayern, era el mismo discurso pero con el del Bayern, porque era esloveno". Javier Tebas también quiso hablar de su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El presidente de LaLiga, que también se mojó sobre los silbidos al himno de España en la final de Copa del Rey, apostó por el entendimiento a la hora de entender el fútbol profesional y no a nivel personal: "No me marco las líneas de entenderme con Florentino a nivel personal, me marcó las formas de entender el fútbol profesional y eso es lo que nos diferencia. Ha quedado patente que toda Europa no está de acuerdo con la forma de pensar de Florentino, por lo tanto no iba por mal camino que el modelo no era el que defendía él".

Javier Tebas anuncia el fuera de juego automático para la próxima temporada en España

Precisamente en relación a ese fútbol del futuro, Javier Tebas adelantó que el fuera de juego automático estará en uso la próxima temporada en LaLiga EA Sports, apostando incluso por que sea en la primera jornada del campeonato: "Ya está en marcha. Depende de cuestiones tecnológicas, pero el fuera de juego automático estará ya la temporada que viene y espero que desde la primera jornada".

Por último y versando sobre la temática del seminario en el que participó Javier Tebas, el presidente de LaLiga auguró que un encuentro en el extranjero será cuestión de tiempo que se de la Primera división: "Es una de las patas de la geopolítica, creo que un día eso ocurrirá. Hoy está complicado porque instituciones internacionales han tomado demasiado partido en mi opinión sin haber estudiado bien el asunto, pero yo creo que un partido, vuelvo a insistir, porque se habla en plural pero es un partido, marca un tema de geopolítica clara no solo del deporte sino de política del país".