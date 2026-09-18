Palo de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, a Mbappé: "Esto no va de izquierdas ni de derechas"

El presidente ceutí atendió a la Cadena Cope para aclarar la polémica con los jugadores del Real Madrid, así como destacar el viaje de Florentino Pérez, junto con Butragueño y Pirri, a la ciudad autónoma, con el objetivo de "alinearse, mostrar su solidaridad y su aliento con Ceuta"

La polémica entre el Real Madrid y Ceuta no cesa. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autonóma, se ha pronunciado tras lo ocurrido el pasado martes con Mbappé, Vinicius y Konaté. Los tres jugadores del conjunto de José Mourinho no mostraron en su totalidad el mensaje que se quería traslasar con la camiseta en apoyo al pueblo ceutí. Ha hablado del viaje que llevará a cabo Florentino Pérez, con Pirri y Butragueño, hoy.

De esta manera, Juan Jesús Vivas ha destacado el duro momento que vive actualmente en Ceuta, calificado como "el trance más duro y más difícil que ha vivido Ceuta en su historia reciente". El presidente aprovechó para agradecer el viaje de la expedición del Real Madrid hoy, algo que ya se cerró antes de que estallase la polémica el pasado martes previo al gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté en el partido contra el Elche.

Juan Jesús Vivas recuerda: "De lo que va es de ponerse al lado de un pueblo que ha sufrido una invasión"

En este sentido, Juan Jesús Vivas ha remacardo la situación que está viviendo Ceuta: "El trance más duro y más difícil que ha vivido Ceuta en su historia reciente". Además, el presidente de Ceuta lanzó un mensaje a los jugadores del Real Madrid por la polémica del pasado martes: "Esto no va de izquierdas ni de derechas, que aquí de lo que va fundamentalmente es de ponerse al lado de un pueblo que ha sufrido una invasión".

Pese a no mostrar el lema "Todos somos caballas", Juan Jesús Vivas ha agradecido el viaje de Florentino Pérez a Ceuta, en un nuevo gesto que el Real Madrid tiene con la ciudad tras el homenaje que brindó la grada de animación del Bernabeú ante el Inter de Milán, con uno de los fondos llenos de banderas de Ceuta. Todo ello viene tras la polémica que surgió en el encuentro contra el Elche, con Mbappé, Vinicius y Konaté.

Juan Jesús Vivas apunta el motivo del viaje del Real Madrid a Ceuta

Juan Jesús Vivas ensalzó la figura de Pirri, nacido en Ceuta y presidente de honor del Real Madrid que estará presente en el viaje de la expedición merengue en el día de hoy. Por otro lado, el presidente ha apuntado que el club blanco acude a la ciudad autónoma para "alinearse, mostrar su solidaridad y su aliento con Ceuta", en un acto en el que visitarán la Asamblea de Ceuta y una recepción oficial en el Salón de Honores.

El presidente de Ceuta no dudó en agradecer el gesto de apoyo en los últimos días a otros clubes de LaLiga como el Real Betis, Villarreal, Levante o Atlético de Madrid. Además, Juan Jesús Vivas ha confesado que ha invitado a Enrique Cerezo, presidente de la entidad colchonera, a la ciudad autonómica. El dirigente ha comentado que "hoy el único equipo que tiene Ceuta se llama España y, por su puesto, Agrupación Deportiva Ceuta".

Por último, Juan Jesús Vivas, que recibió el apoyo de la peña madridista de Ceuta, agradeció también el apoyo a nivel informativo que se le está dando a este problema, así como cerrar su intervención con un mensaje claro y directo: "Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende, Ceuta es España".

Las disculpas de Mbappé con Ceuta

Por su parte, Mbappé explicó que "fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras".

El francés se defendió: "Al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido".