Mourinho desvela tres peticiones que le hizo Iker Casillas: "﻿Me pidió que retrasara los entrenamientos una hora porque había mucho tráfico en Madrid"

El técnico portugués, en documental de Netflix, echa la vista atrás hacia su primera etapa como técnico madridista y su relación con el vestuario: "En poco tiempo me di cuenta de que estaban consentidos"

Jose Mourinho, que ahora vive su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, desveló algunos detalles de su primera era y la relación que tuvo con algunos de los futbolistas de aquel equipo. Fue el caso de Iker Casillas, portero de entonces quien, según el portugués, le hizo una serie de peticiones como capitán. "Me pidió que retrasara los entrenamientos una hora porque, a la hora que yo quería entrenar, había mucho tráfico en Madrid", relató.

Unas situaciones hecha públicas por Mourinho en el nuevo documental de Netflix que está dando que hablar estos días. El nuevamente entrenador del Real Madrid dejó una conclusión de todo lo sucedido a propósito de la triple petición que le hizo Iker Casillas. "En poco tiempo me di cuenta de que estaban consentidos", dijo sobre el vestuario madridista en aquel momento.

Las tres peticiones de Iker Casillas a Jose Mourinho, según el portugués

Esos momentos fueron desgranados por Mourinho con tres pasajes. "Las tres primeras veces que hablé con Iker, el capitán, lo primero que me dijo fue: 'Vengo a pedir más vacaciones para los jugadores de la Selección", recordó el entrenador madridista que lo fue en esa primera etapa entre las temporadas 10/11 y 12/13.

La segunda petición de Iker Casillas a Mourinho fue respecto a los horarios de los entrenamientos, según explicó el portugués: "La segunda vez que habló conmigo me pidió que retrasara los entrenamientos una hora porque, a la hora que yo quería entrenar, había mucho tráfico en Madrid".

La tercera petición del entonces capitán del Real Madrid aludía a los días de partido y al hecho de los viajes fuera de Madrid. "La tercera vez que hablamos me dijo: 'No queremos ir al hotel. Preferimos vernos el día de partido e ir directamente al estadio a jugar", señaló Mourinho. Una práctica, la de viajar el mismo día, que por entonces tenía como norma el Barcelona de Pep Guardiola.

La pérdida de la titularidad de Iker Casillas en ese Real Madrid de Mourinho

Más allá de los detalles desvelados por Mourinho, en lo deportivo también fue una relación complicada entre el portero campeón del mundo y el técnico portugués. Tanto que incluso Iker Casillas llegó a perder la titularidad del equipo madridista que ostentaba desde hacía un buen puñado de temporadas. Primero fue a manos de Antonio Adán, algo que generó un gran revuelo en su día, luego el entrenador también apostó por Diego López para la portería.

La tensión de aquella época también se trasladó a los duelos entre el Real Madrid y el Barcelona. Curiosamente muchos de los jugadores de uno y otro equipo compartían vestuario en una selección española que conquistaba títulos, un Mundial y dos Eurocopas. A propósito de aquello también es recordada la llamada que se hicieron entre Iker Casillas y Xavi Hernández, entonces capitán del Barcelona, para limar asperezas entre los dos vestuarios, especialmente entre los futbolistas que estaban en la selección española que cosechaba éxitos de la mano de Vicente del Bosque como seleccionador.