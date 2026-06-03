El Real Madrid presenta su nueva piel: así es la camiseta de la temporada 2026/2027

El club blanco y Adidas presentan la nueva equipación para la próxima temporada; destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros

El Real Madrid ya ha desvelado la que será su primera equipación para la temporada 2026/2027. La nueva camiseta, diseñada una vez más por Adidas, mantiene la tradicional base blanca que ha acompañado al club a lo largo de su historia, aunque introduce importantes novedades estéticas que no han pasado desapercibidas entre los aficionados.

La principal sorpresa llega en los hombros. Las clásicas tres franjas de Adidas aparecen esta vez en color rosa, una apuesta rompedora que se convierte en uno de los elementos más distintivos del nuevo diseño. Junto a ellas, los detalles en verde oscuro presentes en el cuello y en los puños completan una combinación cromática inédita en la historia reciente del conjunto blanco.

La firma alemana ha querido mezclar tradición y modernidad en una camiseta que busca rendir homenaje a algunos de los símbolos más representativos del club.

Inspirada en la corona del escudo

Más allá de los colores, Adidas ha cuidado especialmente los detalles. Según explica la propia marca, el tejido incorpora patrones geométricos inspirados en los diamantes y las perlas que forman parte de la corona del escudo del Real Madrid. La intención es trasladar conceptos como la excelencia, la artesanía y la elegancia a una prenda diseñada para el máximo rendimiento deportivo.

"Sobre la emblemática base blanca del club, la camiseta combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado", señala Adidas en la presentación oficial de la equipación. El resultado es una camiseta sobria a primera vista, pero con numerosos detalles que aparecen al observarla de cerca y que pretenden reforzar la identidad visual del club.

Tecnología de última generación

Como viene siendo habitual en las equipaciones de élite, la nueva camiseta incorpora importantes avances tecnológicos. La elástica ha sido confeccionada con tejidos ligeros y tecnología 3D, incluyendo zonas específicas adaptadas al cuerpo para mejorar la movilidad y el ajuste durante la competición. Además, cuenta con el sistema CLIMACOOL+, destinado a optimizar la ventilación y facilitar la evacuación de la humedad.

Tanto el pantalón como las medias mantienen la misma línea estética, con predominio absoluto del blanco y pequeños detalles en verde oscuro y rosa.

La nueva equipación ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales del club, en la web de Adidas y en establecimientos autorizados, con un precio de salida que ronda los 150 euros en su versión oficial.

Florentino promete camisetas exclusivas para los socios

La presentación de la nueva equipación coincide además con los últimos días de campaña electoral en el Real Madrid. En este contexto, la candidatura de Florentino Pérez ha anunciado una medida destinada a reforzar el vínculo con la masa social del club. La propuesta contempla regalar cada temporada una camiseta oficial exclusiva a todos los socios del Real Madrid en caso de resultar vencedor en las elecciones del próximo 7 de junio.

La prenda incluiría una insignia especial que no estaría disponible para el resto de aficionados y que serviría para distinguir a los socios de la entidad. Según la candidatura del actual presidente, cada modelo sería único e irrepetible, convirtiéndose con el paso de los años en una colección exclusiva reservada únicamente para quienes forman parte de la masa social madridista.

Una iniciativa que llega justo cuando el club acaba de presentar una nueva camiseta llamada a convertirse en una de las imágenes más reconocibles del proyecto deportivo que está por venir.