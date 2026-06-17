El reencuentro de la conexión ﻿﻿Bernardo 'Silva-Kylian Mbappé' que le dio el último título de la Ligue 1 al Mónaco

El mediapunta portugués y el delantero francés compartieron vestuario dos temporadas y ahora, nueve años después, volverán a hacerlo en las filas del equipo madridista

Bernardo Silva, cuyo fichaje por el Real Madrid por dos temporadas era anunciado este miércoles, volverá a coincidir en un equipo de fútbol con Kylian Mbappé. Será nueve años después cuando nuevamente el portugués y el francés compartan vestuario después de que lo hicieran en el Mónaco. Una conexión exitosa para el cuadro monegasco y que ahora pretende repetir en el Santiago Bernabéu.

Fueron dos las temporadas que Bernardo Silva y Kylian Mbappé convivieron en un Mónaco que quedó para la historia. Dos futbolistas de talento que ahora se ponen a las órdenes de Jose Mourinho, quien regresa al club blanco, en diferentes momentos de sus carreras y que presentan perfiles futbolísticos complementarios.

Bernardo Silva y Kylian Mbappé conquistaron en la temporada 16/17 la Ligue 1, el último título logrado por el Mónaco

El último título que tiene en sus vitrinas el Mónaco fue con Bernardo Silva y Kylian Mbappé. Sucedió en la temporada 16/17 con Jardim como entrenador del equipo que conquistó la Ligue 1. Fue un oasis entre siete títulos del habitual monopolio del PSG en Francia, cuando aquel equipo se alzó con el campeonato. Falcao o Fabinho eran otros de los jugadores de aquel equipo.

La conexión entre Bernardo Silva y Mbappé quedó evidenciada en aquella temporada. El portugués, con 22 años en aquel momento, disputó 37 partidos para marcar 8 goles y dar 11 asistencias. El francés era un joven que arrancó la temporada con 18 años y que jugó 29 encuentros para marcar 15 tantos y ofrecer 11 asistencias. Números demoledores entre los dos y decisivos para el título. Ese mismo curso el Mónaco alcanzó las semifinales de la Champions League donde cayó frente a la Juventus de Turín. También fue subcampeón de la Copa de la Liga en Francia.

Un año después Bernardo Silva se fue al Manchester City; dos después hizo lo propio Mbappé al PSG

Esa campaña 16/17 fue la segunda de las dos que los ahora jugadores del Real Madrid coincidieron en el Mónaco. Al año siguiente el Manchester City fichó a Bernando Silva para iniciar una larga etapa en el club británico. Dos años después de ese título también salía Mbappé con destino al PSG, paso previa a su llegada al Santiago Bernabéu años más tarde.

Las carreras de los dos jugadores hablan por sí sola, ambos son piezas fundamentales, por ejemplo, en las selecciones de Francia y Portugal que disputan el Mundial estos días en Estados Unidos, México y Canadá. Luego, tras la competición de naciones en la que los dos apuntan a que podrían llegar lejos, se reencontrarán en las filas del Real Madrid.

Jose Mourinho tendrá ahora a su disposición a dos grandes futbolistas, contrastados y en plena madurez en sus respectivas carreras. La zurda de Bernardo Silva y su visión de juego, mezclada con la velocidad y el desborde de Mbappé, están llamados a ser una mezcla peligrosa para los rivales. Ya lo conocieron durante dos temporadas en el Mónaco, en la segunda de ellas con ese título tan especial para ese club.