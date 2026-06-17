El factor Mourinho, el pulso al Atlético y Barcelona y la rapidez: el 'modus operandi' de los fichajes del Real Madrid

La entidad madridista repite elementos en las incorporaciones de Marc Cucurella y Bernardo Silva y anima el arranque de la ventana de verano con sus contrataciones

Dos movimientos inesperados, dos giros de última hora y dos fichajes del Real Madrid de peso de futbolistas que se encuentran con sus selecciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así ha sido con el la entidad madridista, después de que Florentino Pérez venciera en las elecciones a Enrique Riquelme, se ha desenvuelto en estos primeros días del mercado de verano. Apoyado en la figura de Jose Mourinho y adelantándose a rivales como el Atlético de Madrid y el Barcelona.

De esta forma el Real Madrid ha firmado en apenas unos días a Marc Cucurella y a Bernardo Silva. Dos jugadores que están llamados a ser referentes en el equipo blanco y que sus llegadas tienen denominadores comunes del 'modus operandi' en el capítulo de fichajes. Después de dos temporadas duras el club entiende que debe rearmarse y se está mostrando contundente en este mercado de verano, donde apunta a que seguirá firmando nuevas incorporaciones.

Jose Mourinho llamó por teléfono a Cucurella y pidió el fichaje de Bernardo Silva

Uno de los factores en los fichajes de Cucurella y Bernardo Silva ha sido Mourinho. El ex del Benfica se ha mostrado activo y partícipe en la configuración de la plantilla. Hace unos días trascendió que el portugués llamó por teléfono a la concentración de la selección española para hablar con Cucurella y hacerle ver el deseo que firmara por el Real Madrid. Ahora, según el Diario AS, nuevamente ha sido fundamental con Bernardo Silva. El mediapunta fue ofrecido hace meses sin que interesase a los blancos y el Atlético de Madrid y el Barcelona se movían por él. Sin embargo Mourihno pidió a Florentino Pérez su incorporación.

La segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid ha comenzado con actividad del portugués en este sentido. Una hoja de ruta que no era tal con los últimos inquilinos del banquillo del Santiago Bernabéu. El nuevo entrenador no sólo ha pedido futbolistas, sino que se ha implicado en algunos casos para su llegada siendo parte activa.

Pulso abierto del Real Madrid a Atlético de Madrid y Barcelona con los fichajes

Otra características de estos primeros movimientos del Real Madrid en el mercado ha sido su pulso mantenido con el Atlético de Madrid y Barcelona, los dos otros dos equipos potentes de LALIGA. Eso incluso le llevó a entremeterse en el intento de fichaje de Julián Álvarez por el club culé. Florentino Pérez lanzó una oferta de 150 millones de euros por el argentino, que fue rechazada por los colchoneros.

En los casos de Cucurella y Bernardo Silva, tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona venía trabajando con tiempo por llevarse el gato al agua. Una larga pugna donde el Real Madrid prácticamente no ha entrado en escena hasta el último instante. En los dos casos apareció para actuar de manera rápida, sin hacer demasiado ruido, y firmar a tanto al lateral como el mediapunta.

Habrá que esperar para saber si el Real Madrid se sigue moviendo así en el largo mercado que queda aún, pero los blancos se han convertido en los grandes animadores de este principio de verano con movimientos, además, con futbolistas que están en el Mundial.