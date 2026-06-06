Dardo de Remiro por algunos de los rumores que hay sobre su futuro

El portero de la Real Sociedad ha usado sus redes sociales para cargar contra algunas informaciones que pueden llegar a poner en duda su compromiso con el club vasco. El de Cascante se encuentra de vacaciones a la espera que lo que suceda en el mercado de fichajes de verano en el cual puede cambiar de aires

No hay ninguna duda que el futuro de Álex Remiro acapara todo el protagonismo de la actualidad de la Real Sociedad en este comienzo de mercado de fichajes de verano. Tanto el club vasco como el portero están abiertos a que el guardameta se marche en esta ventana de transferencias, pero no por ello se van a precipitar los acontecimientos para que algunas de las partes implicadas no quede satisfecha. No hay día que salga información sobre el futuro de un Álex Remiro que ha usado sus redes sociales para expresar su malestar por algunos rumores.

Remiro, portero de la Real Sociedad, muestra su malestar a través de las redes sociales

Álex Remiro se ha marchado de vacaciones para desconectar después de una temporada en la que no ha estado a su mejor nivel y que ha provocado que se quede fuera de la lista de la Selección Española para jugar el Mundial 2026. El portero de Cascante también ha dejado claro que no cierra las puertas a cambiar de equipo, se ha dejado querer por el FC Barcelona, siempre y cuando la Real Sociedad quede satisfecha: el club vasco exige entre 8 y 10 millones de euros para dar luz verde a la operación.

Sin embargo, el futuro de Álex Remiro se está viendo salpicado de informaciones que no le están gustando nada al portero de Cascante, quien ha usado sus perfiles en redes sociales para lanzar un dardo. "Fuera de temporada es una época difícil para dar noticias, pero muy fácil para inventar".

De esta manera, Álex Remiro ha todo si silencio en un momento en el que su salida de la Real Sociedad, de momento, no avanza. El FC Barcelona antes de lanzarse por su fichaje debería dar salida a ter Stegen e Iñaki Peña que vuelven de sus respectivas cesiones, mientras que desde algunos equipos como el Aston Villa o el Nápoles, que han sido vinculados con él, no han hecho movimientos.

La Real Sociedad ha tasado a Álex Remiro, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, en unos 10 millones de euros. En caso de que no llegue esa cantidad de dinero, probablemente el de Cascante se quedará para afrontar una próxima temporada en la que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo necesita a dos buenos porteros ya que tiene que disputar cuatro competiciones oficiales.

Uno de ellos va a ser fijo Unai Marrero, el héroe de la Copa del Rey ganada en la temporada recién finalizado, y el otro o será Álex Remiro, que tiene que resolver su futuro durante este mercado de fichajes de verano, u otro que fiche la propia Real Sociedad quien en los últimos meses ha sondeado, entre otros, a guardametas de la talla de Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, el cual ha rendido a buen nivel en el equipo babazorro en las últimas campañas.

A pesar de ello, por el momento, no hay absolutamente nada y Álex Remiro está de vacaciones esperando a que se sucedan los acontecimientos.