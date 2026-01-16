Imanol Alguacil esquiva el mismo final que Sergio Francisco en la Real Sociedad... de momento

El extécnico de la Real Sociedad salva un 'match-ball' y sale del descenso tras ganar cuatro meses después en la Saudi Pro League, evitando un final como el de su sucesor en Anoeta, Sergio Francisco

Imanol Alguacil vuelve a sonreír en Arabia Saudí. El extécnico de la Real Sociedad lograba el pasado miércoles un balsámico triunfo que le ha permitido abandonar los puestos de descenso de la Saudi Pro League, adonde cayó la jornada anterior tras una malísima racha de resultados. De hecho, el Al-Shabab no lograba ganar en la liga saudí desde el lejano 12 de septiembre, hace ya más de cuatro meses, cuando venció en la jornada 2 al Al-Hazem.

Desde esa jornada hasta la última disputada, la décimoquinta, Imanol Alguacil había encadenado un total de once partidos sin ganar donde cosechó cinco empates y seis derrotas, lo que había provocado que su continuidad al frente del banquillo del conjunto árabe estuviera en entredicho ya que por el camino también cayó eliminado de la King's Cup el pasado mes de noviembre ante el Al-Ittihad.

El Al-Shabab recibía en casa al NEOM SC, equipo de mitad de la tabla, con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos para salir del descenso y los hombres de Imanol Alguacil sufrieron para consguirlo ya que tuvieron que remontar un 1-2 después de ponerse por delante en los primeros minutos. Liderados en el campo por un viejo conocido de LaLiga como Yannick Carrasco, el belga fue el autor del 2-2 y del 3-2 en apenas cuatro minutos, los que van del 57' al 61' aguantando el resultado hasta el pitido final.

De esta forma, el Al-Shabab logra poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas con esta victoria supone un balón de oxígeno para Imanol Alguacil y su cuerpo técnico aunque el peligro del descenso sigue acechando ya que tan sólo suman 11 puntos, dos por encima de la salvación. El próximo duelo del Al-Shabab es contra uno de los aspirantes al título y segundo clasificado, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, y de momento, Imanol Alguacil gana tiempo y logra escapar de un final del que no pudo hacer su sustituto en la Real Sociedad, Sergio Francisco.

Continuos rumores de una destitución desde su salida de la Real Sociedad

A final de la pasada temporada Imanol Alguacil tomaba la decisión de no renovar con la Real Sociedad, poniendo así fin a un ciclo de grandes resultados, clasificaciones europeas y un título, la Copa del Rey. La Real confirmó rápidamente a Sergio Francisco, entonces técnico del Sanse, como su relevo, aunque el irundarra no llegó a las Navidades. Ahora el encargado de enderezar el rumbo de la nave donostiarra es el estadounidense Pellegrino Matarazzo, que llegó a San Sebastián para suplir al interino Jon Ansotegi.

Por su parte, Imanol, tras sonar para equipos como el Bayer Leverkusen, el Oporto o el Sevilla, acabó firmando un jugoso contrato con el Al-Shabab, a razón de diez millones de euros por cada una de las dos temporadas por las que se comprometió con el equiop de Riad, lo que le sitúa con el segundo entrenador vasco con mejor salario, solo por detrás de Mikel Arteta, que cobra en el Arsenal 10,7 millones de euros.