Luka Sucic da un paso al frente

El croata, que estaba teniendo muy poco protagonismo en esta temporada en la Real Sociedad, fue titular en el partido contra el RC Celta y aprovechó su oportunidad. Su nivel de juego fue reconocido ya que la afición txuri-urdin le aplaudió cuando fue destituido

Todo apuntaba a que Luka Sucic iba a abandonar la Real Sociedad en este mercado de fichajes de invierno. El croata no había tenido protagonismo en esta temporada apenas debido a su falta de conexión con el anterior entrenador Sergio Francisco, pero la llegada de Pellegrino Matarazzo ha podido cambiar su destino. El balcánico, poco a poco, se va ganando la confianza de su nuevo técnico y hasta aprovecha las oportunidades que le dan como ha ocurrido en el partido contra el RC Celta de este último fin de semana.

Luka Sucic ha dado un paso al frente en la Real Sociedad. El centrocampista firmó una buena actuación en el partido de LaLiga contra el RC Celta que acabó con victoria del equipo vasco por 3-1. El croata dejó destellos de su calidad, pero también estuvo implicado en el trabajo y en el esfuerzo defensivo. Un rendimiento que fue premiado por la afición txuri-urdin, que ha sido muy critica con el futbolista en esta temporada, ya que fue aplaudido cuando fue cambiado en la segunda parte.

De esta forma, Luka Sucic aprovechó la oportunidad que le dio Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad que en la previa del partido contra el RC Celta explicó las razones por las que le dio la titularidad al croata. "Está entrenando muy bien y sin duda está preparado para aprovechar las oportunidades. Es un jugador con mucha calidad en su pierna izquierda. Además, es fuerte físicamente y es propenso a atacar el área en los entrenamientos. Es lo que queremos porque necesitamos hacer números y para ello jugadores que puedan ir en el uno contra uno como él".

Luka Sucic, la Real Sociedad y el mercado de fichajes de invierno

Luka Sucic, a priori, era uno de los nombres que estaban llamados a salir de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de invierno por su poca participación en el comienzo de la temporada la cual iba contraria a los intereses del propio croata que necesita jugar para entrar en la convocatoria de Croacia para jugar el Mundial 2026.

De hecho, el nombre de Luka Sucic fue movido por la Serie A de Italia en donde el jugador tiene mucho cartel. Ahora, después de que haya jugado a buen nivel y de que Pellegrino Matarazzo haya mostrado mucha confianza está por ver que el croata haga las maletas para irse de una Real Sociedad con la que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.