La Real Sociedad sigue peinando el mercado en busca de un delantero

El club vasco cuenta con Oyarzabal y Oskarsson, más lo que pueda ayudar el joven Gorka Carrera, de cara a la próxima temporada, pero no se descarta la incorporación de un futbolista más en esa posición que pueda elevar el nivel. El último en ser vinculado es Hugo Cuypers

La Real Sociedad está totalmente centrado en construir el mejor equipo de cara a la próxima temporada en la que va a tener que disputar cuatro competiciones muy exigentes (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). La plantilla que tenga a su disposición Pellegrino Matarazzo tendrá que ser amplia y profunda. Una de las posiciones que cuenta con muchos números para ser reforzada es la de delantero centro ya que Erik Bretos sigue peinando el mercado en busca de un futbolista que eleve el nivel, siendo el último vinculado Hugo Cuypers de Chicago Fire.

Hugo Cuypers, vinculado a la Real Sociedad

Según informa Radio Marca Donostia, uno de los delanteros que gustan a la Real Sociedad es el belga Hugo Cuypers que actualmente juega en el Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos. Se trata de un futbolista de 29 años y que esta temporada ha marcado 13 goles en 12 partidos que ha disputado.

Un jugador que se podría conseguir por no demasiado dinero ya que su situación contractual es particular. A priori, Hugo Cuypers acaba contrato con el Chicago Fire el 31 de diciembre de 2026, pero el equipo de Estados Unidos tiene la posibilidad de ampliar la vinculación laboral por una temporada más.

Sea como fuere, Hugo Cuypers está bordeando el final de contrato. Por tanto, su fichaje no supondría demasiado gasto de dinero. Sin embargo, está por ver que la Real Sociedad vaya a fichar a un delantero finalmente ya que, de momento, tiene opciones más que suficientes para afrontar la temporada siguiente con todas las garantías.

El plan de la Real Sociedad en el puesto de delantero

La Real Sociedad cuenta para la próxima temporada con Mikel Oyarzabal y con Orri Oskarsson como sus delanteros fijos. El capitán está llamado a ser el titular indiscutible de nuevo, con opciones de que también tenga minutos como segunda punta, mientras que con el islandés hay muchas esperanzas de que dé un paso al frente y eleve de manera definitiva su nivel después de dos primeras campañas en las que no ha rendido como se esperaba por culpa de la falta de continuidad y de sus problemas físicos.

A estos dos futbolistas hay que añadirle los minutos que pueda tener Gorka Carrera, delantero de filial que contará con minutos en el primer equipo siempre y cuando así lo estime oportuno Pellegrino Matarazzo. Una hoja de ruta con el canterano que fue confirmada con Erik Bretos, el director deportivo txuri urdin. "Va a ser jugador de la Real. Hará pretemporada con el primer equipo. Tiene lo más difícil que hay en el fútbol que es que se le caen los goles y es un jugador sub 23. Siento que no hay mejor sitio que la Real para que siga desarrollándose y él también lo tiene claro".

Es por ello que en la Real Sociedad hay dudas con fichar a un delantero centro puro y se está abierto a firmar a un delantero que además de goleador también pueda caer a las bandas.