Remiro rompe su silencio tras las informaciones que lo sitúan en el Barcelona

El portero de la Real Sociedad sigue sin renovar su contrato, que expira el 30 de junio de 2027, y el FC Barcelona quiere aprovechar la oportunidad para ficharlo el próximo verano. Deco, director deportivo del club catalán, se ha reunido con sus representantes en las últimas semanas pero el de Cascante está tranquilo, ajeno a los rumores de mercado aunque no descarta nada

Remiro se ha convertido en una de las preocupaciones de la Real Sociedad durante los últimos días después de que transcendiera una reunión de los representantes del portero con el director deportivo del FC Barcelona, Deco. El guardameta acaba contrato con el club vasco el 30 de junio de 2027 y su renovación aún no se ha concretado por lo que hay opciones de que el de Cascante deje la Real Sociedad el próximo verano. El portero sale al paso de las últimas informaciones que lo colocan en el FC Barcelona.

Remiro, portero de la Real Sociedad, ha dicho que está centrado en club vasco si bien es cierto que también ha añadido que no descarta fichar por el FC Barcelona en un futuro cercano. "Yo estoy centradísimo en la Real Sociedad. Estoy muy a gusto, muy feliz. Obviamente lo he escuchado por el eco que tienen las redes. No sé nada, no he hablado nada. Tenemos una final de Copa y estamos muy centrados e ilusionados en ganarla. ¿El Barça? Nunca se sabe", ha dicho en una entrevista en LaSexta.

El FC Barcelona está buscando a un portero de cara a la próxima temporada porque tiene previsto darle salida a Marc-André ter Stegen y a Wojciech Szczęsny el próximo verano. El interés del club catalán por el guardameta de la Real Sociedad viene de lejos, estimando el FC Barcelona que su fichaje le puede salir entre los 10 y 15 millones de euros porque la Real Sociedad tiene confianza en Unai Marrero y en Aitor Fraga de cara al futuro.

Remiro, portero de la Real Sociedad, se ve en el Mundial y analiza la competencia con Joan García

Remiro, portero de la Real Sociedad, ha dicho que se ve jugando el Mundial 2026 con la Selección Española al igual que ha dicho Joan García que es el futbolista que podría dejarlo fuera. "Claro. Él se ve en el Mundial y yo también me veo. Si me quedo fuera, no me voy a dar con un látigo porque yo estoy haciendo todo para ir. Pase lo que pase, España tendrá tres grandes porteros".

A pesar de la competencia con su compañero en la Selección Española, Remiro no ha dudado en elogiar a Joan García. "Si él dice que yo soy un gato... este no sé... él será una pantera o algo mucho mejor, es una barbaridad. Me alegro de coincidir con él por fin para entrenar, aprender, coger lo bueno suyo... es un gusto poder entrenar con él porque es muy bueno bajo palos, con los pies, es un líder...".