Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Burgos sobre el Andorra (2-3)

En el partido que cerraba la jornada 11 de la Segunda división, el equipo castellano-leonés asaltó el terreno de juego del conjunto del Principado lo que hace que el Burgos CF se acerque a los puestos altos de la tabla clasificatoria

El Burgos CF se impuso este lunes en su visita al FC Andorra (2-3) y se situó en puestos que dan billete para jugar las eliminatorias de play off para ascender a Primera división, devolviendo, de paso, a los puestos de descenso a Primera RFEF al conjunto del Principado.

Los cinco goles del partido se marcaron en un primer tiempo frenético. Nada más empezar el encuentro, Schneider envió un remate desde fuera del área al travesaño y en el minuto 9, en su primera aproximación, marcó el equipo dirigido por Sergio Francisco con un gol de Jon Karrikaburu a portería vacía aprovechando un rechace de Owono después de una falta lateral lanzada por Curro Sánchez.

La alegría visitante duró bien poco porque en el minuto 13 Lautaro De León emuló a Karrikaburu y empató el partido recogiendo un rechace de Ander Cantero después de un disparo de Schneider.

El equipo burgalés no tardó en responder y en el minuto 17 Oier Luengo volvió a adelantar a los de Sergio Francisco con un remate de cabeza a la salida de un córner lanzado por Javi Llabrés. Las acciones de Randy Schneider estuvieron a punto de empatar el partido, pero en el minuto 26 una mano de Martí Vilà fue sancionada con un penalti que transformó Curro Sánchez.

En el minuto 39, Efe Akman se topó con Ander Cantero y en el minuto 42 Jordi Cano recortó diferencias aprovechando una asistencia de Lautaro De León.

Tras el descanso, el FC Andorra buscó el empate, pero el Burgos CF se defendió bien y logró llevarse los tres puntos.

- Lo más destacado de la jornada 11 de Segunda división:

El CD Castellón se convierte en el nuevo líder de la Segunda división después de haber goleado por 4-0 al Real Sporting de Gijón en un partido que dominó de principio a fin. El equipo castellonense es ahora primero en la clasificación en solitario con 26 puntos ya que aprovechó el tropiezo inesperado de la UD Almería.

La UD Almería se queda en la segunda posición de la clasificación de Segunda división con 25 puntos. El equipo indálico tenía el partido ganado contra el Real Oviedo, pero encajó dos goles en los últimos minutos que hizo que se tuviera con conformar con sumar un solo punto.

Los puestos que dan acceso a jugar las eliminatorias de play off para el ascenso a Primera división están ocupados por SD Eibar, Girona FC, Granada CF y Burgos CF. La SD Eibar perdió contra el Córdoba CF, pero aún así mantiene la tercera posición con 22 puntos. Le sigue el Girona FC con 21 puntos tras golear al Celta Fortuna por 5-1. Quinto es el Granada CF que derrotó al Real Valladolid por 2-1 y el Burgos CF que venció al FC Andorra por 2-3. Estos dos últimos con 20 puntos.

Las plazas de descenso a Primera RFEF son para el propio FC Andorra que suma 10 puntos; la Real Sociedad B, que sólo suma 8 puntos, tras perder 1-0 contra la UD Las Palmas; la AD Ceuta FC, con 5 puntos, que cayó contra el Cádiz CF por 3-1; y el Albacete Balompié, con 4 puntos, que le ganó al CD Eldense por 2-0.

- Así queda la clasificación de la jornada 11 de Segunda división: