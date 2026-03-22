Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras los triunfos de Las Palmas y Granada en la jornada 31

La jornada 31 de LaLiga Hypermotion tuvo este domingo cuantro encuentros en los que se marcaron 10 goles. Se enfrentaron Burgos y Córdoba, Mirandés y Real Valladolid, Real Sociedad B y Granada, Las Palmas y Sporting de Gijón

LaLiga Hypermotion, al contrario de lo que suele suceder habitualmente cada jornada, inició su último partido de este domingo a las 18:30. Antes, se disputaron tres encuentros que casi han puesto fin a la jornada 31 a excepción del duelo de este próximo domingo entre Castellón y Cultural Leonesa. Este domingo se enfrentaron Burgos y Córdoba, Mirandés y Real Valladolid, Real Sociedad B y Granada, Las Palmas y Sporting de Gijón.

Burgos 4-0 Córdoba: Ramis ahonda en la crisis de Iván Ania

El Burgos dio un golpe sobre la mesa en El Plantío este domingo al ganar al Córdoba (4-0) en un encuentro en el que dominó, castigó y goleó a un equipo superado en todas las facetas del juego. El Córdoba firmó su sexta derrota consecutiva en LaLiga Hypermotiomn y podría terminar la jornada 31 a 10 puntos del play off de ascenso, los mismos que tiene ahora mismo respecto al descenso.

Mirandés 2-1 Real Valladolid: Anduva se aferra a la casi imposible permanencia en Segunda

El Mirandés se llevó un partido de carácter ante el Real Valladolid tras imponerse 2-1 en Anduva, en un encuentro en el que se adelantó el Valladolid, pero en el que el conjunto jabato no dejó de creer y terminó dando la vuelta al marcador para seguir creyendo en una salvación que está a 9 puntos.

Real Sociedad B 0-2 Granada: Pacheta suma y sigue en Zubieta

El Granada, gracias a los goles de Petit y Lama en los primeros cinco minutos de partido, se ha llevado tres puntos importantísimos de San Sebastián, donde se ha enfrentado este domingo a la Real Sociedad B en un duelo directo por la permanencia saldado con un 0-2. El filial de la Real Sociedad llegaba a este duelo con dos triunfos consecutivos y quería sumar ante los de Pacheta la segunda victoria como local en Zubieta.

Las Palmas 1-0 Sporting de Gijón: Luis García vuelve a meter a los canarios en play off de ascenso

La UD Las Palmas venció al Real Sporting de Gijón (1-0) y aguanta el tirón del grupo de cabeza en LaLiga Hypermotion, tras un partido que resolvió gracias a un tempranero gol de Ale García, pero en el que fue de más a menos ante un rival que se estrelló contra un muro llamado Dinko Horkas.

Resultados de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion