Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Burgos y los tropiezos de Castellón y Deportivo de La Coruña

Este sábado hubo un total de seis encuentros de LaLiga Hypermotion en su jornada 32 donde se enfrentaron Ceuta y Cádiz, Granada y Huesca, Real Valladolid y Burgos, Málaga y Leganés, Albacete y Castellón, Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña

La jornada 32 de LaLiga Hypermotion tuvo este sábado una importante dosis de partidos. Un total de seis partidos se disputaron que depararon un buen puñado de goles y en el que se midieron Ceuta y Cádiz, Granada y Huesca, Real Valladolid y Burgos, Málaga y Leganés, Albacete y Castellón, Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña.

Ceuta 2-1 Cádiz: Marcos Fernández ahonda en la crísis gaditana

El Ceuta conquistó este sábado una importante victoria por 2-1, después de tres tropiezos seguidos, que le deja más cerca de la salvación ante un rival como el Cádiz que no levanta cabeza y que tampoco pudo ganar el "duelo de la redención" entre dos clubes que llegaban necesitados de puntos para poner fin a sus malas rachas. Marcó para el Ceuta Marcos Fernández y Kovacevic en propia puerta. Roger Martí recortó distancias en el tramo final para el Cádiz.

Granada 4-2 Huesca: Goleada para seguir alejándose del descenso

El Granada dio un paso de gigante y casi definitivo hacia la permanencia al ganar este sábado en el Nuevo Los Cármenes por 4-2 al Huesca, que acumula cinco derrotas en las seis últimas jornadas y se hunde en la zona de descenso de la clasificación. Tras un primer cuarto de partido con mando local pero igualado y con ausencia total de ocasiones de gol, los rojiblancos desataron la tormenta perfecta con tres tantos en cinco minutos, entre el 26 y el 31, todos en acciones muy rápidas y de calidad individual ante una desarbolada zaga oscense.

Real Valladolid 0-1 Burgos: Triunfo agónico en el derbi castellano-leonés

El Burgos se llevó el derbi autonómico ante el Valladolid gracias a un gol de penalti, por mano de Michelin, que materializó a la perfección David González a un minuto del final y que frustró al cuadro local, que durante el choque propuso más y tuvo más iniciativa en el plano ofensivo.

Málaga 0-0 Leganés: Reparto de puntos gracias a Juan Soriano

El Málaga y el Leganés empataron sin goles en un partido en el que los locales fueron mucho mejores, fallaron ocasiones claras salvadas por el meta del cuadro madrileño Juan Soriano y dieron un paso atrás en su misión de optar al ascenso directo mientras su rival sumó un punto que les aleja en siete del descenso.

Albacete 1-1 Castellón: Los orelluts siguen sin reencontrar su mejor nivel

Albacete y Castellón se medían con sensaciones muy diferentes después del resultado de la última jornada. En el cuadro de Alberto González, Jefte Betancor continuó con su idilio con el gol aunque el de este sábado solo le sirvió a los manchegos para sacar un puntos. Para el Castellón marcó Brignani el filo del descanso. El segundo tiempo no tuvo goles y deja a los de Pablo Hernández pendiente de lo que haga Las Palmas para no salir del play off de ascenso

Sporting de Gijón 1-1 Deportivo de La Coruña: Oportunidad perdida para los de Antonio Hidalgo

El Deportivo de La Coruña debía ganar para recuperar su segundo puesto y esperar la el resultado del Almería para terminar la jornada en dicha posición. El duelo entre Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña estaba calificado de alto riesgo y no falló en lo que a emoción se refiere. Juan Otero adelantó a los de Borja Jiménez en el 17 y Barcia, cuando ya se celebraba el triunfo local en El Molinón, empató en el 81.

Resultados de LaLiga Hypermotion en la jornada 32

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion