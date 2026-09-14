Así queda la clasificación de Segunda división tras la disputa de la jornada 5 de LaLiga Hypermotion

La fecha se ha cerrado este lunes con la disputa de un último partido en donde la SD Eibar ha pasado por encima del Celta Fortuna, al que ha goleado por 0-4 en terreno de juego del club gallego. El CD Castellón se mantiene en la cabeza de la clasificación

La jornada 5 de LaLiga Hypermotion, la Segunda división, ha acabado este lunes con la disputa del último partido en el que la SD Eibar ha ganado con facilidad al Celta Fortuna por 0-4. Un resultado que eleva al equipo armero hasta la segunda posición de una clasificación que lidera en solitario un CD Castellón que logró un triunfo de postín al superar al Girona FC en Montilivi por 1-2. La segunda división del fútbol español está muy igualada y, de momento, las diferencias son mínimas.

La SD Eibar golea al Celta Fortuna por 0-4

La SD Eibar ha certificado su gran comienzo de temporada con una victoria contundente por 0-4 al Celta Fortuna. El encuentro quedó encarrilado desde muy pronto ya que Jon Magunazelaia adelantó al conjunto armero en el minuto 9. El segundo no tardó en llegar ya que Adu Ares marcó en el 13 y Jon Guruzeta, antes del descanso, en el 20' y en el 43', cerró el duelo que no tuvo mucha más historia en la segunda mitad.

La jornada 5 se abrió el viernes con la disputa del partido entre el Burgos CF contra la AD Ceuta FC que terminó con 3-1 a favor de los burgaleses. Un resultado que acrecienta la crisis del conjunto caballa que suma cero puntos en cinco jornadas. Ya el sábado, el Sanse, el filial de la Real Sociedad, venció al FC Andorra por 1-3. El equipo del principado está en una crisis de resultados que le tiene coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división.

El Cádiz CF perdió contra la UD Las Palmas por 0-1 lo que deja al cuadro andaluz en puestos de descenso a Primera RFEF. El sábado también el CD Castellón ganó por 1-2 al Girona FC. Granada CF y Albacete Balompié empataron a uno y, finalmente, la UD Almería ganó por 0-2 al Córdoba CF.

El domingo, el CD Eldense dio la sorpresa al ganar al Real Sporting de Gijón, el Real Oviedo goleó al Real Valladolid por 0-3, el RCD Mallorca le ganó por 2-0 al CE Sabadell y, por último, el CD Tenerife le ganó al CD Leganés, que no termina de rendir bien con Álvaro Morata, por 2-0.

- Así queda la clasificación de Segunda división tras la disputa de la jornada 5:

El CD Castellón se mantiene como líder en solitario de la Segunda división con 13 puntos. El equipo castellonense se impuso por 1-2 al Girona FC en Montilivi, uno de los favoritos y recién descendido, dejando claro que su candidatura para ascender a Primera división es más que real. Le acompaña en la segunda posición la SD Eibar con 12 puntos.

Los puestos de play off está ocupados por el RCD Mallorca, el CD Tenerife, la UD Las Palmas, que suman 10 puntos, y la UD Almería, que tiene 9 puntos.

Por la parte baja de la tabla de la clasificación, la AD Ceuta FC es colista con 0 puntos, el Albacete Balompié es penúltimo con 1 punto, mientras que los otros equipos en posiciones de descenso a Primera RFEF son el Cádiz CF y el Córdoba CF con 3 puntos.