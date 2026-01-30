Jornada 24 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

LaLiga Hypermotion arranca este viernes en su jornada 24 y se cerrará el próximo lunes con 11 encuentros apasionantes de Segunda división

Vuelve LaLiga Hypermotion este viernes aunque verdaderamente nunca se fue. LaLiga Hypermotion tiene en esta jornada 24, un total de 11 duelos que volverán a dar sorpresas y lo mejor del fútbol de plata. La jornada arrancará este viernes con el choque entre el filial de la Real Sociedad y Las Palmas en territorio donostiarra. El choque dará comienzo a partir de las 20:30.

Horario y dónde ver la jornada 24 de LaLiga Hypermotion

El sábado habrá un total de cuatro encuentros de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion. A partir de las 16:15 se medirán un Albacete al alza ante un Real Zaragoza que necesita los tres puntos con urgencia a partir de las 16:15 horas. A la misma hora, Burgos y Leganés se verán las caras en El Plantío. A las 18:30, una Cultural Leonesa con ciertas dudas con Ziganda, recibirá al Deportivo de La Coruña de Antonio Hidalgo con la intención de reencontrarse con la victoria. A las 21:00, el Córdoba, con opciones de entrar en play off, recibirá al Real Valladolid de Tevenet.

Partidos del domingo en LaLigaHypermotion

El domingo habrá una ración importante de partidos en LaLiga Hypermotion, un total de cinco duelos. El primero arrancará a partir de las 14:00 horas y será con un partido que en la primera vuelta trajo mucha polémica entre Almería y Ceuta. A las 16:15, el Eibar quiere repetir triunfo y evitar que el Sporting de Gijón siga creciendo en la tabla. A las 18:30 habrá ración doble de fútbol de Segunda división con el Castellón - Andorra y el Huesca - Cádiz en Castalia y El Alcoraz respectivamente.

La jornada del domingo en Segunda división la cerrará el duelo entre Granada y Racing de Santander con objetivos muy diferentes para andaluces y cántabros. La jornada 24 se cerrará el lunes con un Mirandés - Málaga en Anduva a partir de las 20:30. Todos los encuentros de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion se podrán seguir en Tv a través del canal LaLiga Hypermotion Tv. Además en ESTADIO Deportivo podrás leer las noticias más importantes e interesantes de la jornada en Segunda división.