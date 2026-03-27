Jornada 32 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 32 de la LaLiga Hypermotion se presenta decisiva con varios equipos obligados a reaccionar y otros peleando por afianzarse en la lucha por el ascenso

La jornada 32 de la LaLiga Hypermotion llega marcada por la urgencia de puntos, la lucha por el ascenso y la pelea por la permanencia. Varios equipos afrontan este tramo con la necesidad de reaccionar, mientras otros buscan consolidar sus aspiraciones en una fase decisiva del campeonato.

Córdoba CF, obligado a cambiar su dinámica

El Córdoba CF abre la jornada recibiendo al CD Mirandés en un duelo cargado de presión. El conjunto andaluz atraviesa una racha negativa preocupante y necesita sumar para recuperar confianza y credibilidad ante su afición.

Además, los antecedentes no juegan a su favor: el Córdoba nunca ha logrado vencer al Mirandés en su estadio, lo que añade un componente histórico a un partido clave. Con varios encuentros en pocos días, el equipo busca un punto de inflexión inmediato que le permita reengancharse a sus objetivos.

Ceuta y Cádiz, condicionados por las bajas

El enfrentamiento entre AD Ceuta FC y Cádiz CF estará marcado por las numerosas ausencias en el conjunto local. El Ceuta llega con una plantilla mermada, especialmente en el centro del campo, lo que obligará a su técnico a reformular el once inicial.

A pesar de ello, el equipo caballa ha demostrado ser competitivo durante la temporada y confía en mantener su nivel. La acumulación de partidos y el desgaste físico serán factores determinantes en este choque.

Granada-Huesca, duelo con precedentes igualados

El Granada CF recibe al SD Huesca en un partido con antecedentes equilibrados. Los oscenses ya saben lo que es ganar en Los Cármenes, lo que añade incertidumbre a un duelo importante para ambos.

El Granada busca reforzar su candidatura, mientras que el Huesca pretende mantener su competitividad en un escenario complicado. La igualdad histórica entre ambos equipos anticipa un choque abierto.

Málaga y Leganés, objetivos opuestos

El Málaga CF llega en un gran momento y quiere seguir acercándose a los puestos de ascenso. Enfrente estará el CD Leganés, que ha vivido una temporada irregular y necesita reaccionar tras un inicio decepcionante.

El conjunto madrileño, tras varios cambios en el banquillo y la salida de piezas importantes, busca estabilidad. Por su parte, el Málaga intentará aprovechar su dinámica positiva para consolidarse como candidato.

Almería cierra la jornada mirando al ascenso

La jornada se completa con el duelo entre UD Almería y Real Sociedad B. Los andaluces llegan con la vista puesta en los puestos de ascenso directo, en plena pelea con sus rivales más cercanos.

En cambio, el filial donostiarra busca asegurar la permanencia cuanto antes. El Almería, pese a algunas bajas, intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos clave en la recta final del campeonato.

Una jornada decisiva en la clasificación

Con múltiples frentes abiertos, la jornada 32 se presenta como un capítulo determinante en la temporada. Equipos en crisis, aspirantes al ascenso y clubes en lucha por la salvación medirán fuerzas en un fin de semana donde cada punto puede marcar el rumbo final.

Horario y donde ver la jornada 32 de LaLiga Hypermotion

Todos los encuentros de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion podrán seguirlos en TV a través del canal LaLiga TV Hypermotion. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más destacadas de la jornada así como los resúmenes diarios con las variaciones clasificatorias que se puedan producir.