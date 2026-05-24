Jornada 41 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda División en vivo online

La penúltima jornada de LaLiga Hypermotion se disputará integramente este domingo con los 11 encuentros que podrían dar un nuevo ascenso directo, los puestos de play off y el descenso a Primera RFEF

La jornada 41 de LaLiga Hypermotion ha preparado un menú tan intenso como extenso. Lo único que se ha decidido en LaLiga Hypermotion a estas alturas es el ascenso directo del Racing de Santander del pasado fin de semana. Los de José Alberto aún tienen que luchar por el título de Segunda división. Si vence este domingo al Málaga, serán matemáticamente campeones de LaLiga Hypermotion.

Horario y dónde ver en tv y online la jornada 41 de LaLiga Hypermotion

La jornada 41 de LaLiga Hypermotion arrancará este domingo a partir de las 16:15 con dos encuentros en los que no habrá nada en juego más allá del honor de sumar los puntos en la penúltima jornada del fútbol de Segunda división. El Albacete de Alberto González recibirá a un ya salvado Sanse (Real Sociedad B) y el Andorra de Carles Manso recibirá al Ceuta de José Juan Romero.

Los nueve encuentros restantes de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion darán comienzo a partir de las 18:30 por lo que en torno a las 20:30 horas, puede que ya haya equipos que hayan certificado su plaza en el play off de ascenso, hayan logrado el ascenso directo o por el contrario sean equipos de Primera RFEF la próxima temporada.

El Cádiz quiere la permanencia y el Castellón el play off de ascenso

El Cádiz recibirá al Leganés en busca de los puntos que le den la permanencia matemática en LaLiga Hypermotion después de una temporada que empezó ilusionante y que se tornó en una pesadilla en la segunda vuelta. La Cultural Leonesa buscará seguir con opciones matemáticas recibiendo al Burgos en el Reino de León con la victoria como única opción.

El Eibar, ante un Córdoba que ya no se juega nada, buscará acercarse a los puestos de play off de ascenso. El Huesca, en la zona baja de la tabla, buscará mantener viva sus opciones matemáticas de permanencia ante un Castellón que quiere seguir en play off de ascenso.

El drama del Real Zaragoza ante la ilusión de Las Palmas y Málaga

En el Estadio de Gran Canaria se puede vivir un drama con el descenso del Real Zaragoza si cae ante Las Palmas. Por otro lado, el Málaga tratará de evitar el triunfo de un Racing de Santander que ya es de primera. El Mirandés recibirá al Granada con los de Muneta buscando agarrarse a la categoría. El Sporting de Gijón tratará de aguarle la fiesta al Almería de Rubi y el Real Valladolid igualmente con un Deportivo de La Coruña que podría certificar el ascenso directo a Primera. Todos los encuentros de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion podrán seguirse en el canal LaLiga TV Hypermotion.

Partidos de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion