Apoyo extra e inesperado para la Selección española de Luis de la Fuente

La 'Roja', según ha publicado el diario Fanatik en una encuesta de este jueves, es la Selección preferida en Rumanía después del propio combinado balcánico. Los rumanos no participan en el Mundial 2026 y además de España, son seguidores de Francia, Brasil y Argentina

El fútbol excelso que lleva haciendo la Selección española de Luis de la Fuente en los últimos años ha provocado que muchos aficionados al fútbol que no son españoles, hayan optado por volverse aficionados de la Roja. Este es el caso de un nutrido grupos de personas en Rumanía según informó el diario Fanatik en una encuesta publicada este miso jueves.

En la citada encuesta se apunta a que casi un cuarto del total de aficionados balcánicos encuestados, quieren que la Selección española vuelve a ser campeona del Mundo tal y como ocurrió en 2010. Los aficionados de Rumanía también siguen, aunque en menor medida, a selecciones como Francia, Brasil o Inglaterra.

La Selección española, la favorita en Rumanía para el Mundial

Rumanía no estará como país en este Mundial 2026 que arranca este jueves 11 de junio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) con el choque entre México y Sudáfrica. Pero los aficionados al fútbol no se perderán la cita en el país balcánico y en una encuesta realizada por el diario citado anteriormente, se ha demostrado su predilección por las selecciones que sí participan en la cita de México, Estados Unidos y Brasil.

La Selección española de Luis de la Fuente ha sido la elegida por un 23,7 por ciento de los encuestados como el país que quieren que gane el Mundial 2026 el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium. Esta predilección de un alto porcentaje de aficionados al fútbol en Rumanía por la Selección española no es extraña ya que en Rumanía el equipo extranjero preferido es el Barcelona de Hansi Flick. Además, dentro de España, la comunidad rumana es una de las más importantes en lo que a población se refiere.

Algunos de los suplentes en uno de los amistosos previos al Mundia

España deja atrás a Francia, Brasil y Argentina

En la encuesta también se desgrana cuáles son las otras selecciones que la afición de Rumanía seguirá en el Mundial 2026. Se ve que en Rumanía hay buen gusto por el fútbol ya que con un 12,1 por ciento, los aficionados rumanos quieren que la Francia de Deschamps, Mbappé y Dembelé sea campeona, con un 10'8 la Brasil de Ancelotti, Vinicius y Raphinha y con un 9'6 la Argentina de Scaloni y Leo Messi.

Un poco más atrás están la Portugal de Cristiano Ronaldo con un 7'9 por ciento y que gracias al jugador de Al Nassr siempre tiene un buen puñado de adeptos, además de Inglaterra con 8,7 y Alemania con el 3,6 por ciento. De entre todas las selecciones elegidas por Rumanía como predilectas para ganar el Mundial 2026, se podría decir que España, Argentina y Francia son las favoritas a nivel general para levantar el título de campeón del Mundo el próximo 19 de julio.