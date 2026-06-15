Bielsa se rinde al juego de España: "Tienen jugadores para los próximos 15 años, es admirable"

El seleccionador de Uruguay, máximo rival de España en el Grupo H, no ha dudado en poner a los de Luis de la Fuente como una de las mejores selecciones del presente y del futuro

La Selección española se enfrentará a Uruguay en el tercer partido de la fase de grupos en un duelo donde posiblemente se estén jugando el primer puesto del grupo H. El combinado uruguayo debuta esta medianoche ante Arabia Saudí y en la previa del choque, su seleccionador, el argentino Marcelo Bielsa, ha analizado lo que puede deparar la competición en el grupo que comparte también con España y Cabo Verde.

"La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión, tratamos de atacar con mucha gente, tratamos de jugar más en el campo rival, de recuperar rápido la pelota y de tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos", explicó sobre la identidad de juego que busca Uruguay.

También se refirió el 'Loco' Bielsa a su gran rival en el grupo H, la España de Luis de la Fuente, sobre la que se deshizo en elogios. "Es de admirar el proceso que ha llevado adelante la selección española, aparte de su realidad, de la calidad de sus jugadores, de la belleza del juego. Juegan bien, de verdad", ha reconocido el técnico argentino.

"Tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años. El estilo, el modelo de juego, es admirable. Después, ¿hasta dónde va a llegar eso? No se puede, es muy difícil pronosticarlo, pero que tiene grandes jugadores, que el entrenador es decisivo en el estilo con el que juega el equipo y que a cada jugador hay uno o dos por detrás como para imaginar el futuro", ha analizado el seleccionador uruguayo.

La lesión de Araujo y su viaje a Barcelona

Bielsa también se refirió a las bajas que presentará Uruguay en el debut, entre ellas la de De Arrascaeta y Araujo, ambos con problemas en los gemelos. El central del Barcelona se lesionó durante un entrenamiento con la selección y viajó de urgencia a España para someterse a un tratamiento rápido, causando bastante revuelo en Uruguay.

Bielsa ha asumido la responsabilidad de la lesión del central azulgrana. "En los últimos seis meses Araujo no tuvo ninguna lesión muscular y si un jugador se desgarra entrenando hay algo que está mal. Trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con el propio jugador", ha explicado sobre su viaje exprés a Barcelona.

Bielsa compareció ante los medios casi tres horas después de lo previsto, después de que un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladarla desde Cancún (México) a Miami retrasara la llegada de la expedición uruguaya.

La prensa uruguaya indicó que la aeronave designada por parte de la FIFA para llevar a la selección celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto hubo que encontrar otro avión que sí cumpliera con todos los requisitos para vuelos internacionales.