Clave para la goleada de España ante Arabia Saudí: “Pasándolo bien, que es como salen bien las cosas”

Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena y Dani Olmo analizan la victoria de España ante Arabia Saudí en un partido marcado por el dominio ofensivo del equipo de Luis de la Fuente. El encuentro dejó numerosas declaraciones

Mikel Oyarzabal fue el gran protagonista de la victoria de España ante Arabia Saudí en el Mundial 2026, tras firmar dos goles y una asistencia en el triunfo por 4-0 que refuerza el buen momento del equipo de Luis de la Fuente. El delantero volvió a demostrar su peso en la selección y su capacidad para decidir partidos importantes en el frente de ataque.

Tras el encuentro, Lamine Yamal, Álex Baena y Dani Olmo también valoraron el rendimiento del equipo y la importancia del triunfo para recuperar sensaciones después del debut ante Cabo Verde. Todos coincidieron en destacar la fortaleza del grupo, la confianza en el plan de juego y la necesidad de mantener este nivel de cara a los próximos compromisos del Mundial.

Oyarzabal lidera la goleada y reivindica su papel en la selección española

La Selección Española encontró en Mikel Oyarzabal su gran referencia ofensiva en el triunfo por 4-0 ante Arabia Saudí. El delantero firmó dos goles y una asistencia, y tras el partido dijo que se sentía muy arropado por el grupo y que eso es con lo que quedaba, no con las cosas malas que se han dicho antes de él.

Oyarzabal insistió en queel objetivo es el colectivo: “Contento por haber podido ayudar al equipo de esta manera… siempre buscando que el equipo vaya bien, que es lo importante”.

El delantero también valoró la reacción del equipo tras el debut explicando que estaban muy feliz de poder haberlo hecho bien tras las criticas contra el partido de Arabia Saudí. Confirmó que terminó el encuentro sin problemas físicos: “No tengo nada, todo bien”.

Lamine Yamal: desborde, confianza y regreso al máximo nivel competitivo

Lamine Yamal volvió a ser uno de los grandes focos del partido en su regreso a la titularidad en el Mundial 2026. El extremo reconoció su motivación tras un periodo sin continuidad.

“Tenía muchas ganas, porque llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar”, explicó tras el encuentro, además de mostrar su satisfacción por el rendimiento del equipo y de su compañero Oyarzabal: “Me alegro mucho por él, se lo merecía”.

El joven atacante subrayó que el objetivo era claro desde el inicio: “Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección."

Sobre el planteamiento del equipo, fue directo: “España tenía claro el plan: ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día”.

Baena: un equipo unido que juega sin presión

Álex Baena también fue protagonista tras el 4-0, destacando el ambiente del vestuario y la confianza del grupo tras el empate inicial ante Cabo Verde.

Baena destacó el enfoque del equipo en el día a día: “Hemos estado muy tranquilos… pasándoselo bien que es como salen bien las cosas”.

También valoró la importancia del colectivo: “Somos mucha gente que debuta en el Mundial… hoy se ha visto lo que somos”, y reconoció su sorpresa al ser titular: “Ha sido una pequeña sorpresa para mí, pero estaba preparado”.

Dejó claro que tanto Lamine Yamal como Oyarzabal eran los mejores en sus posiciones.

Dani Olmo: control del partido y confianza en el grupo

Dani Olmo fue otro de los jugadores clave en la victoria y destacó la importancia de recuperar sensaciones tras el debut.

Olmo también puso en valor la mentalidad del equipo: “Siempre cuando no se gana va a haber ruido de fondo, pero estamos enfocados en lo nuestro”

Sobre sus compañeros, destacó especialmente a Lamine Yamal: “Es muy fácil jugar con él… ojalá el primero de muchos goles en un Mundial”, y también elogió a Ferran Torres: “Está cada vez más cerca, nos va a dar muchísimo en este Mundial”.

Un triunfo que refuerza el proyecto de Luis de la Fuente

El 4-0 ante Arabia Saudí refuerza la idea de juego de La Roja, con una actuación coronada con triunfo en la que destacaron la eficacia ofensiva, la presión tras pérdida y la conexión entre líneas.

Las declaraciones de sus protagonistas reflejan un vestuario unido, convencido de su estilo y enfocado en mantener el nivel competitivo de cara a los próximos compromisos del Mundial 2026.