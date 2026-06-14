La increíble historia del jugador de Cabo Verde: de ignorarles por LinkedIn a ser la estrella del país para su debut contra España

Roberto Lopes ya ha captado todas las miradas antes de su estreno mundialista con Cabo Verde, que es el primer rival de la Selección Española, ya que se unió al país a través de un mensaje de LinkedIn

El Mundial 2026 acaba de empezar y ya está dejando muestras de por qué es el torneo de selecciones más prestigioso. Cualquier jugador, aunque sea de un país poco reconocido o un tapado de su club, puede convertirse en estrella a nivel internacional gracias a un buen partido en estos enfrentamientos. Algo así espera Cabo Verde, que tiene un reto mayúsculo al enfrentarse a España en su debut en el Mundial, y que ya ha colocado a Roberto Lopes en el centro de las miradas, aunque esta vez por una insólita narrativa.

La copa del mundo es una competición que dura más de un mes de forma ininterrumpida, por lo que hay tiempo para mucho más que para fútbol. Por ello, es el momento para que las historias personales mas curiosas salgan a la luz, y así entender de forma completa lo que supone vivir un torneo de esta categoría para algunos futbolistas, especialmente los que no están acostumbrados a la élite, como es el caso de Cabo Verde. Por ello, tuvieron que recorrer a una manera sorprendente para formar una selección, ni más ni menos que por LinkedIn.

Cabo Verde fichó a su estrella para enfrentarse a la Selección Española por LinkedIn

La historia de Roberto Lopes está dando la vuelta al Mundo por la particular forma en la que se unió al equipo de su país, nada más y nada menos que por LinkedIn. Hace siete años el que era el seleccionador del país africano, Rui Águas, contactó con el jugador irlandés que juega con Shamrock Rovers en la liga de su país a través de LinkedIn, la red social más utilizada para encontrar trabajo.

En este caso, Roberto Lopes encontró la oportunidad de su vida, aunque casi la rechaza. "Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje (del seleccionador) creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura" ha desvelado el jugador de Cabo Verde, que puede militar para este país gracias a la nacionalidad de su padre.

Roberto Lopes, de pasar de Cabo Verde por LinkedIn a ser el jugador clave para su debut en el Mundial 2026

El defensa caboverdiano-irlandés estuvo a punto de dejar de lado la propuesta del entonces seleccionador de Cabo Verde, pero por suerte contestó a ese mensaje y ahora está compitiendo en un Mundial. De hecho, se ha convertido en una de las grandes estrellas de Pedro Leitão Brito 'Bubista'. A sus 33 años, es uno de los veteranos del equipo. Ahora, Lopes tiene una oportunidad única al competir contra la Selección Española en el debut de los Tiburones Azules en un Mundial, precisamente contra una de las principales candidatas para conquistar el título en esta edición.

Convocatoria completa de Cabo Verde para su partido contra España en el Mundial

Porteros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC).

Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh).

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas Akademia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar).

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir), Willy Semedo (Omonia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv).