Juan Hernández, ídolo en Chattanooga: "Tenemos la capacidad, el talento y las individualidades para hacer algo bonito y poner otra estrella"

Juan Hernández Mendizábal es toda una leyenda del Chattanooga FC, con el que se enfrentó al Betis en 2019 y de cuyo duelo guarda un gran recuerdo; ahora desde los despachos atiende amablemente a ESTADIO Deportivo para analizar la presencia de la Selección española en Chattanooga, que le hace revivir momentos de cuando era niño, repasamos su viaje personal y las opciones de España en el Mundial

Si hay un español que conoce bien la ciudad de Chattanooga, ese es Juan Hernández Mendizábal. El que fuera centrocampista colgó las botas hace tres años siendo toda una leyenda del Chattanooga FC, al que llegó por casualidad en 2015 como él mismo relata en su entrevista a ESTADIO Deportivo.

Ahora está integrado en la dirección deportiva del conjunto del estado de Tennessee, donde combina varias funciones, desde técnico asistente del primer equipo hasta director de la sección femenina y entrenador de su primer equipo. Por todo ello, nadie mejor para que nos acerque cómo se está viviendo la presencia de la Selección española por las calles de Chattanooga.

- Cómo está percibiendo la presencia de España en Chattanooga. ¿Se nota diferente el ambiente por las calles?

- En lo personal, muy feliz y muy contento. El ver a España en Chattanooga, las banderas, la gente ilusionada, mucha más gente... Voy paseando y escuchó a gente hablando español, me hace sentir como en casa, me hace sentir un niño pequeño otra vez, así que muy feliz y muy contento de representar a España y a mi club y de poder conectar los dos mundos.

- ¿Por qué cree que la RFEF ha elegido a Chattanooga como destino para establecerse durante el Mundial?

- Obviamente por el cuadro del Mundial y la cercanía de Atlanta tiene su factor, pero hay otros dos factores que han jugado un papel muy importante. En el 2015, como Chattanooga Football Club, jugamos contra Miami y uno de los dirigentes de Miami está conectado con la Federación. Habló muy bien de Chattanooga y de lo bien que recibimos. Y bueno, de la ciudad como sí, muy tranquila, muy cordial, con mucho respeto. Entonces eso fue uno de los factores. Y luego el segundo factor, que yo creo que también tiene mucha importancia, es que jugamos contra el Real Betis en el 2019, liderados por Joaquín. Yo fui capitán del club por varios años y tuve la oportunidad de representar a mi club y compartir un bonito momento con Joaquín y los dos capitanes. Y bueno, ese momento también con el Betis aquí jugando en Chattanooga contra Chattanooga Football Club creo uno de esos momentos por los cuales España está aquí. Por lo mismo que te digo, por la hospitalidad del club, la hospitalidad de la ciudad, la tranquilidad, la calma y el respeto que hay a la gente, a los jugadores y la amabilidad de esta ciudad.

El destino le tenía preparado una carrera en Estados Unidos

Juan se marchó a Estados Unidos en 2011 pero no llegaría a Chattanooga hasta 2015, y todo fruto de la casualidad...

- ¿Qué le llevó a Chattanooga? Es toda una leyenda en el Chattanooga FC, donde se retiró y ahora trabaja en los despachos...

- Pues yo llegué a Chattanooga un poco de casualidad. Yo estaba jugando en el 2014 en otro equipo y jugué contra el Chattanooga FC ese año. Lo hice bien en el partido, pero ahí realmente no pasó nada. Y en el 2015 un amigo mío, también español, estaba jugando para el Chattanooga FC. Yo tenía planeado jugar en otro equipo, pero las cosas no surgieron a última hora y no tenía equipo. Entonces a mitad de temporada fui a visitar a mi amigo y entrené con él en el club. Le pedí al entrenador que si podía entrenar un día. Me dijo que sí, entrené y al final del entrenamiento me dijo si quería quedarme. Eso fue en el 2015 y ese año históricamente para el club fue uno de los más importantes porque jugamos a final de campeonato nacional y la jugamos en casa llenando un estadio de casi 20.000 personas.

Así que fue un momento especial y yo di una de las asistencias en el partido. Así que fue muy bonito ese momento. Así fue como llegué a Chattanooga y la razón por la que me quedé fue por el fútbol, porque Chattanooga la considero una ciudad muy futbolera que me recuerda mucho a los equipos de una Segunda división o una Segunda división B, que pertenecen a unas comunidades un poquito más pequeñas que no son las grandes ciudades. Y hay tanta conexión entre los clubes y la comunidad que realmente es uno. Y así lo sentí yo con Chattanooga. Desde el primer momento sentí esa conexión, sentí que jugando al fútbol en Chattanooga era algo más importante y con más significado que simplemente ser un jugador. Había esa conexión y de ahí sentí que a través del fútbol podía ayudar a gente. Y de ahí ya me metí a entrenador en el 2018.

Ahora soy parte de la dirección del club, específicamente llevo la rama femenina. Soy el encargado, en colaboración con más gente, de crear el modelo de juego y la metodología del club. Durante mis últimos años he sido asistente del primer equipo, también he sido asistente del primer equipo femenino y el año pasado fui el primer entrenador del equipo femenino. Ganamos la Conferencia, la Liga regional y quedamos en las semifinales del Campeonato Nacional. Muy buena experiencia que he tenido aquí hasta el momento y en los últimos 11 años que llevo aquí.

Hablemos un poco de la Selección española, ¿Cómo está viendo a los hombres de Luis de la Fuente en el Mundial?

- A España la veo bien. La veo jugando bien, con calma, con control, con tranquilidad. Creo que en el primer partido contra Cabo Verde tuvieron demasiada calma y tranquilidad. Creo que nos confiamos un poco en el sentido en que pensábamos que el gol iba a llegar en algún momento, pero no apretamos, no tuvimos la verticalidad necesaria para crearlo o el detalle final ese dentro del área para meterlo. Estuvimos un poco pasivos y relajados.

- ¿Esperaba está reacción ante Arabia Saudí?

- Obviamente. La personalidad fue diferentes, con jugadores más verticales, más creativos, pero también como equipo se vio una actitud más agresiva, con más ganas de meter gol, con un poquito más de desesperación. Creo que es bueno jugar a veces con esa intensidad y desesperación de meter goles y ser más verticales.

- ¿Tiene algún jugador que sea su debilidad en esta selección?

- Rodri. Rodri para mí, yo fui medio centro y valoro mucho el jugador que es estable, que está siempre ahí, que controla los momentos y los partidos, a veces haciendo poco. Se ve cómo está controlando y manejando los espacios. Y luego, obviamente, a la Lamine Yamal es un placer verlo jugar. La magia, la electricidad, la energía, la verticalidad que tiene. Pero bueno, eso creo que lo vemos todo y lo apreciamos todo, pero obviamente es un placer verla jugar.

- Con un empate ante Uruguay seríamos primeros de grupo, ¿qué espera de ese duelo?

- Un empate nos vale sí, pero España no debe jugar al empate ya. De aquí al final son todos finales que hay que ganar y es a través de crear mentalidad, es a través de crear el momentum, la inercia de seguir adelante y seguir ganando.

- ¿Qué espera de la Selección? ¿Hasta dónde cree que es capaz de llegar en este Mundial?

- Tenemos la capacidad, el talento y las individualidades para hacer algo bonito, algo especial y poner otra estrella. Eso es lo que me gustaría ver, pero esto es fútbol, los partidos hay que jugarlos y ganarlos y en un Mundial todo puede pasar, ya seas favorita o no. Así que espero verles levantando la Copa jugando bien y representando a España de la mejor manera que al final es lo más importante.

La inesperada visita del Betis, un momento "muy especial y bonito"

Al final de la temporada 2018/2019, el Real Betis de la mano de LaLiga realizó una pequeña gira por Estados Unidos y uno de sus rivales fue el Chattanooga FC, en el propio estadio del club norteamericano, el Finley Stadium. Así lo recuerda todavía el que entonces fue capitán del Chattanooga FC.

"Fue un partido muy bonito, muy especial. Yo jugué en División de Honor en España así que he jugado contra gente que ha seguido su carrera deportiva en el mejor nivel pero me vine aquí a jugar en la universidad y desconecté un poco de esa competición a esos niveles, pero pudo hacerlo otra vez contra un equipo español y volver a sentirme español, compartir la capitanía con Joaquín y escuchar el himno nacional antes del partido", recuerda Juan Hernández.

De hecho, en aquel partido él fue el encargado de dar la asistencia del primer gol de su equipo, aunque luego Jesé revolucionó el duelo para los verdiblancos. "Fue un muy buen partido además, acabamos perdiendo 3-4, di la asistencia del primer gol, empezamos ganando, fue un momento muy bonito. Jugar también contra Bartra, también entró Jesé y cambió el partido haciendo dos goles creo, todo lo que es el partido en sí y la profesionalidad del Betis y LaLiga, se creó un ambiente muy bonito y especial, son momentos que recuerdo para toda la vida y de los favoritos que marcan la carrera deportiva, es uno de esos momentos que siempre me voy a llevar conmigo, de hecho tengo el banderín del partido en mi casa. Cuando estás fuera de tu casa, todo lo que te conecte de vuelta con el país, es un momento que se vive muy bien".