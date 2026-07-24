La selección belga confirma a Mark van Bommel como sustituto de Rudi García

La selección belga ya ha encontrado a su nuevo entrenador, después de la marcha del español Rudi García tras el Mundial 2026, y confirma que Mark van Bommel tomará el mando

El Mundial 2026 ya ha acabado, con la victoria de España, pero va a traer cola en el mundo de las selecciones. Ya son muchos los países que tratan de reconstruir sus proyectos para tener más opciones de triunfo en la próxima competición. Por ello, Bélgica también ha confirmado a su nuevo seleccionador, aunque también hay caras nuevas en Alemania y en Italia.

Ha sido el español Rudi García el que ha dirigido al país belga en el Mundial 2026, en el que cayeron eliminados en cuartos de final precisamente ante la campeona del mundo. Sin embargo, el equipo dejó muchas dudas en partidos anteriores y la Selección apostó por dejar de contar con Rudi García como entrenador y no renovar su contrato. Ahora será el ex jugador neerlandés Mark van Bommel el que asuma el cargo.

La selección de Bélgica escoge a Mark van Bommel como nuevo entrenador

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha anunciado a Mark van Bommel como el nuevo seleccionador, ocupando así el cargo que deja Rudi García después del Mundial 2026. El ex jugador neerlandés conoce bien el fútbol belga ya que ha entrenado al Royal Antwerp, club con el que ganó la liga, la copa y la supercopa de Bélgica en 2023, además de haber dirigido otros equipos como el PSV Eindhoven y el Wolfsburgo.

"Es un gran honor convertirme en seleccionador de Bélgica. Quiero agradecer a la RFBA por su confianza en mí. Bélgica tiene jugadores destacados y un enorme potencial. Junto a mi equipo técnico, queremos construir una selección disciplinada, ambiciosa y valiente para competir con los mejores" ha explicado el técnico sobre este nuevo reto al frente del banquillo de Bélgica.

Mark van Bommel toma el relevo de Rudi García como seleccionador de Bélgica

El técnico español, Rudi García, se despidió de los 'Diablos Rojos' precisamente tras caer contra la 'Roja' en los cuartos de final del Mundial. García dejaba el cargo después de18 meses al frente de la selección. Ahora Van Bommel afronta una nueva etapa, mirando a la Eurocopa de 2028 como la gran cita en la que va a poder demostrar el trabajo que haya elaborado junto a los jugadores belgas.

"El éxito nunca está garantizado, pero sí el trabajo duro, la honestidad y el compromiso. Daremos todo para ayudar a este equipo a mejorar cada día y hacer que la gente belga se sienta orgullosa. Tengo ganas de conocer a los jugadores, el 'staff' y los aficionados, y empezar este nuevo capítulo juntos" ha declarado Van Bommel.

Huracán de cambios en las selecciones tras el Mundial 2026

La llegada del DT neerlandés no es el único gran cambio que se está produciendo en el fútbol de selecciones, con grandes movimientos. El más destacado ha sido el anuncio de Jurgen Klopp como seleccionador de Alemania, la llegada de Zinedine Zidane para coger el mando de Francia y las negociaciones con Andrea Pirlo para que se convierta en el entrenador de Italia.