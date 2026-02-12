Thomas Tuchel prolonga su era en Inglaterra: contrato hasta la Euro 2028

Thomas Tuchel renueva con la Selección de Inglaterra hasta la Euro 2028, asegurando estabilidad y continuidad en el proyecto nacional

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó oficialmente que Thomas Tuchel continuará al frente de la selección absoluta hasta la Eurocopa 2028, torneo que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda. La ampliación del contrato garantiza estabilidad en el banquillo de los Three Lions más allá del Mundial 2026, consolidando un proyecto que ha mostrado resultados contundentes desde su inicio.

El técnico alemán, que asumió el cargo en enero de 2025 con un acuerdo inicialmente pensado para cubrir el ciclo hacia la Copa del Mundo, convenció a la dirigencia tras una fase de clasificación impecable. Inglaterra logró un registro perfecto rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, con ocho victorias en ocho partidos, 22 goles a favor y ninguno en contra.

Un proyecto que gana solidez

La renovación no solo incluye a Tuchel, sino también a su equipo de trabajo: Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer y James Melbourne, quienes seguirán vinculados hasta el verano de 2028. Desde la FA destacan la cohesión del grupo y el impacto positivo que el entrenador ha generado en el vestuario.

En declaraciones oficiales, Tuchel expresó su satisfacción por continuar en el cargo: aseguró sentirse “orgulloso y feliz” por prolongar su etapa en Inglaterra y subrayó que dirigir al combinado nacional es una oportunidad extraordinaria. Además, reafirmó su compromiso de trabajar para que el país vuelva a celebrar un título internacional.

Objetivo: terminar con 60 años de espera

El gran desafío es claro: romper la sequía de títulos que arrastra el fútbol masculino inglés desde 1966. Tras una clasificación histórica y sin fisuras, Inglaterra se perfila como uno de los favoritos para el Mundial 2026. Posteriormente, la mirada estará puesta en la Euro 2028, un torneo con sabor especial al disputarse en casa.

El director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, destacó que Tuchel era la elección adecuada desde el primer momento y que su gestión en las eliminatorias no ha hecho más que reforzar esa convicción. Según explicó, la experiencia del alemán en escenarios de máxima exigencia aporta confianza y liderazgo a un plantel repleto de talento.

Rumores disipados en Europa

La extensión contractual también sirve para frenar especulaciones. En semanas recientes, el nombre de Tuchel fue vinculado con clubes de peso como Manchester United, Tottenham Hotspur y Real Madrid, todos atentos a posibles movimientos en sus banquillos.

Con este nuevo acuerdo, la FA envía un mensaje contundente: el proyecto deportivo tiene rumbo definido y no contempla cambios a corto plazo. La decisión, además, evita distracciones antes del sorteo de la próxima UEFA Nations League, competición en la que Inglaterra podría enfrentarse a potencias como Francia, España o Portugal.

Confianza total de la plantilla

Uno de los aspectos más valorados por la Federación es la conexión entre el entrenador y los jugadores. La armonía interna y el respaldo del vestuario han sido claves en el rendimiento reciente. Inglaterra lleva más de siete años ubicada entre las cinco mejores selecciones del ranking mundial, y la actual etapa busca transformar esa regularidad en títulos.

Tuchel, de 52 años y con experiencia previa en clubes como Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern Múnich, considera que la estabilidad es fundamental para competir al máximo nivel. Con el Mundial y la Eurocopa en el horizonte, Inglaterra apuesta por continuidad, ambición y una hoja de ruta clara bajo el mando del estratega alemán.