Antonio Conte, sancionado: dos partidos fuera y 15.000 euros de multa

Antonio Conte ha sido suspendido dos partidos y multado con 15.000 euros tras su explosiva reacción ante el Inter de Milán en la Serie A

El entrenador del Nápoles, Antonio Conte, vuelve a ser noticia por fuera del terreno de juego. La Serie A informó este martes que el técnico italiano ha sido suspendido por dos jornadas y deberá abonar una multa de 15.000 euros debido a su comportamiento durante el empate 2-2 ante el Inter de Milán en la vigésima jornada del campeonato.

El incidente en el partido contra el Inter

El episodio se produjo en el minuto 71, justo después de que el árbitro señalara un penalti a favor del Inter, convertido por Hakan Çalhanoglu que puso momentáneamente el marcador 2-1. Conte reaccionó con furia, dirigiendo expresiones ofensivas al equipo arbitral y siendo expulsado inmediatamente. Su enojo incluyó golpear un balón con fuerza y acercarse de forma intimidatoria al cuarto árbitro, siendo necesario que sus propios colaboradores intervinieran para que abandonara el campo.

Ya en el túnel de vestuarios, el entrenador continuó con insultos hacia los árbitros, reiterando su actitud ofensiva, lo que agravó la sanción. Pese a su expulsión, Conte presenció desde la grada el gol del empate final de Scott McTominay, celebrando con entusiasmo la igualdad.

La sanción oficial

El Juez Deportivo de la Serie A explicó: “Conte dirigió expresiones ofensivas a los árbitros en el minuto 26 de la segunda parte. Tras la expulsión, pateó el balón de manera ostentosa y protestó de forma intimidatoria frente al cuarto árbitro, repitiendo frases ofensivas. Solo abandonó el terreno gracias a la intervención de sus colaboradores. Además, continuó con insultos en el túnel de vestuarios.”

Como consecuencia, el técnico no estará en el banquillo del Nápoles en los próximos partidos ante el Parma, el miércoles, y el Sassuolo, el sábado, comprometiendo su presencia en dos encuentros clave de la temporada.

Un temperamento que sigue generando polémica

La sanción vuelve a poner de relieve la intensidad y carácter tan polémico de Antonio Conte, un técnico conocido por su pasión y temperamento explosivo. A pesar de su ausencia, el Nápoles deberá mantener el nivel competitivo en busca del Scudetto, mientras la prensa y la afición siguen debatiendo sobre la línea entre liderazgo enérgico y conducta antideportiva.

Otros entrenadores sancionados

No solo Conte fue castigado. También recibieron una jornada de suspensión Davide Nicola y Paolo Vanoli por protestas reiteradas durante sus respectivos partidos. Estas medidas reflejan la postura de la Serie A de mantener la disciplina y tolerancia cero frente a actitudes ofensivas hacia los árbitros.