Así queda la clasificación de la Serie A tras la derrota de la Roma y el tropiezo de la Juventus

El sábado llego a la Serie a con cinco encuentros en los que pelearon por los puntos algunos de los equipos que están en la pelea por el título en Italia. Este sábado se midieron Como y Udinese, Genoa y Pisa, Sassuolo y Parma, Juventus y Lecce, además del Atalanta ante la Roma.

Como 1-0 Udinese

El Como ganó 1-0 al Udinese con un tanto de penalti de Lucas Da Cunha, se asentó en la sexta y última plaza europea y sumó tres puntos con el argentino Nico Paz en el banquillo hasta el tramo final del encuentro. En pleno ruido mediático por la posible vuelta de Nico Paz al Real Madrid, su técnico, Cesc Fábregas, sentó junto a los suplentes a su estrella por primera vez esta temporada en Liga. Hasta el momento, Nico Paz siempre había formado parte del once de su entrenador con excepción del choque de la Copa de Italia que disputó a finales de septiembre frente al Sassuolo.

Juventus 1-1 Lecce

El Juventus se alejó del liderato con un tropiezo inesperado ante el Lecce (1-1), que firmó un ejercicio de resistencia comandado por su portero, Wladimiro Falcone, decisivo con varias intervenciones clave incluida un penalti que detuvo a Jonathan David en la segunda parte. Falcone se convirtió en el peor enemigo del Juventus durante un partido que dominó casi de principio a fin y que no culminó por culpa del meta del Lecce, los palos (hasta dos) y un total de 26 disparos sin premio. Hasta cuatro intervenciones clave, incluido el citado penalti, erigieron al guardamete del Lecce como el héroe de su equipo y el villano del cuadro turinés.

