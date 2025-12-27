Así queda la clasificación de la Serie A, tras los triunfos del Como y Juventus en la jornada 17 de la Liga italiana

La jornada 17 de la Serie A 2025 dejó victorias clave para Parma, Cagliari y Como 1907 en el día sábado, donde aún faltan por jugar varios equipos más el domingo

En la fecha 17 de la Serie A 2025, el Parma venció 1-0 a la Fiorentina como local en el Estadio Ennio Tardini, gracias a un cabezazo de Oliver Sørensen, elegido MVP del encuentro. El gol llegó tras un preciso pase de Mateo Pellegrino, que habilitó al mediocampista danés para conectar con la portería rival y marcar el único tanto del partido.

A pesar de dominar la posesión y registrar 23 disparos, cuatro de ellos entre los tres palos, la Fiorentina sigue colista con apenas un triunfo en la temporada. Con este resultado, Parma suma 17 puntos y se ubica en el decimocuarto puesto, mientras que la escuadra toscana permanece en el último lugar con 9 unidades.

Los resultados de la Serie A

Formaciones y protagonistas

El técnico de Parma, Carlos Cuesta, alineó un esquema 4-3-3 con Edoardo Corvi en portería; Sascha Britschgi, Alessandro Circati, Lautaro Valenti y Emanuele Valeri en defensa; Adrián Bernabé, Lamine Keita y Oliver Sørensen en el medio; y Jacob Ondrejka, Mateo Pellegrino y Adrian Benedyczak en la ofensiva.

Por su parte, la Fiorentina de Paolo Vanoli optó por un 4-5-1 con David de Gea en el arco; Dodô, Marin Pongracic, Pietro Comuzzo y Mattia Viti en defensa; Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli, Cher Ndour, Fabiano Parisi y Albert Gudmundsson en el medio, y Moise Kean como único delantero.

Cagliari sorprende al Torino

En otro partido crucial por la permanencia, Cagliari venció 2-1 al Torino en el Estadio Olímpico de Turín, cortando una racha de tres meses sin victorias fuera de casa. El local se adelantó con un gol de Nikola Vlasic al minuto 27, pero los visitantes dieron vuelta al marcador con tantos de Matteo Prati (45’) y Semih Kiliçsoy (66’).

Con este triunfo, Cagliari suma 18 puntos, colocándose un punto por encima de Parma, mientras que Torino permanece en la zona baja de la tabla y fue despedido con silbidos por sus hinchas.

El Como vuelve a zona europea con Paz y Ramón

Tras dos derrotas consecutivas, el Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, se impuso 0-3 al Lecce, recuperando terreno en la lucha por los puestos europeos. Los protagonistas fueron los canteranos vinculados al Real Madrid, Nico Paz y Jacobo Ramón.

El argentino Nico Paz abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área al minuto 20, que rebotó en Tiago Gabriel y descolocó al arquero. Además, proporcionó la asistencia para el tercer gol de Anastasios Douvikas. Por su parte, el español Jacobo Ramón anotó el segundo tanto, consolidando el triunfo visitante.

Con esta victoria, Como 1907 alcanza los 27 puntos, ubicándose sexto y cerca de lograr su mejor clasificación histórica en la Serie A, mientras que la temporada continúa mostrando a los jóvenes talentos como figuras determinantes del campeonato.

Así queda la clasificación de la Serie A